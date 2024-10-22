Hizbullah, Netanyahu'nun evine yapılan İHA saldırısını üstlendi

Lübnan Hizbullahı, 19 Ekim'de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Kayserya'daki evine yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırısını üstlendi. İsrail Başbakanlık Ofisi de saldırının gerçekleştiğini doğruladı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Hizbullah, Netanyahu'nun evine yapılan İHA saldırısını üstlendi
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Hizbullah Sözcüsü Muhammed Afif, düzenlediği basın toplantısında Netanyahu'yu "savaş suçlusu" olarak nitelendirerek, hareketin saldırıyı "tamamen ve münhasıran" üstlendiğini açıkladı.

İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada da Netanyahu'nun evinin İHA saldırısına hedef olduğu doğrulandı. İsrail ordusuna bağlı sansür idaresi ise konuya ilişkin yayın yasağını kaldırdı.

İsrail basını, Netanyahu'nun evinin üst katındaki kurşun geçirmez camın patlamada hasar gördüğünü gösteren görüntüler yayımladı. İsrail'in devlet televizyonu KAN, İHA'nın Netanyahu çiftinin yatak odasının camında patladığını iddia etti.

19 Ekim'de Lübnan'dan fırlatılan insansız hava aracı, İsrail'in kuzeyindeki Kayserya kentinde Netanyahu'nun konutunun bulunduğu bölgeye düştü. Başbakanlık Ofisi de saldırının Netanyahu’nun Kayserya'daki evini hedef aldığını teyit etti.

Olay sırasında Netanyahu ve eşinin evde olmadığı ve herhangi bir yaralanma olmadığı belirtildi. Sosyal medyada, Netanyahu'nun konutuna ait olduğu belirtilen evde kurşun geçirmez camda oluşan hasarın fotoğrafları paylaşıldı. Kullanıcılar, bu evin açık kaynaklarda yer alan Netanyahu'nun konutuyla örtüştüğüne dikkat çekti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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