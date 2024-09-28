Hizbullah'tan açıklama geldi: Hasan Nasrallah şehit oldu

Hizbullah, liderleri Seyyid Hasan Nasrallah'ın şehit düştüğünü duyurdu.

İsrail'in Beyrut saldırısının ardından Nasrallah'ın durumuyla ilgili örgütten açıklama bekleniyordu. Hizbullah'tan yapılan açıklamada "Hizbullah'ın liderliği, fedakarlıklarla ve şehitlerle dolu yolculuğumuzda, Gazze ve Filistin'i desteklemek, Lübnan'ı ve onun kararlı ve onurlusunu savunmak için cihadına devam etmek üzere, fedakarlıklarla ve şehitlerle dolu yolculuğumuzda en yüksek, en kutsal ve en değerli şehidi anıyor." denildi.