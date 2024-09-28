Vatan Partisi'nden kaçakçılık skandalına sert sorular: "Meclise mi daha çok gittiniz Bulgaristan’a mı?"
CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün’ün çakarlı aracında piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL olan kaçak elektronik sigara parçalarının ele geçirilmesi, Edirne ve Türkiye kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Duruma sert eleştiri Vatan Partisi Edirne İl Başkanı Gürol Bora Ateş'ten geldi.
CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün’ün çakarlı aracında piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL olan kaçak elektronik sigara parçalarının ele geçirilmesi, Edirne ve Türkiye kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Duruma sert eleştiri Vatan Partisi Edirne İl Başkanı Gürol Bora Ateş'ten geldi.
Açıklamanın tamamı şu şekilde:
"Bir haftadır Edirne ve Türkiye kamuoyunu meşgul eden CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün’ün çakarlı
cipinde piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL olan kaçak elektronik sigara parçalarının yakalanması
üzerine, gerek Edirne’de kendini “Atatürkçü” olarak tanımlayan demokratik kitle örgütlerinin
suskunluğu, gerekse kendi partisinin 3 maymunu oynaması nedeniyle bir açıklama yapmamız elzem
olmuştur.
Maalesef bu olay bağıra bağıra gelmiştir. Yıllardır Edirne’de süre gelen ceketimi koysam kazanır
mantalitesinin Edirne’mizi getirdiği durum ortadadır. Ceketler artık kazanmakla kalmıyor, Bulgaristan,
Edirne arası mekik dokuyor.
Sayın Ediz Ün’e Edirnelilerin merak ettiği bazı soruları yöneltmek istiyoruz.
1. Yaptığınız her hatadan, karıştığınız her akçalı işten sonra kendinize Atatürk’ü siper etmeyi ne
zaman bırakacaksınız?
2. 20 Eylül günü aracınızı yurtdışından siz mi getirdiniz?
3. Araçta bulunan kaçak mallardan haberiniz var mıydı?
4. Mevcut araçla ya da diğer araçlarınızla daha önce yurtdışından kaçak mal getirildi mi?
5. Kaç tane aracınız var, tüm araçlarınız lüks mü, bu araçları hangi amaçlarla, nerelerde
kullanıyorsunuz?
6. Meclise mi daha çok gittiniz Bulgaristan’a mı?
7. Kendinizi Edirne Milletvekili olarak mı görüyorsunuz, Svilengrad Milletvekili olarak mı
görüyorsunuz?
8. Mecliste yaptığınız konuşma sayısı mı daha fazla, eğlence mekanlarında bir gecede
açtırdığınız şampanya sayısı mı daha fazla?
9. Ulusal basında yer alan kumar bağımlılığınız olduğuna dair iddialar doğru mu? Doğru ise
Edirne için harcamanız gereken mesainin ne kadarını poker masalarında harcadınız?
10. Tüm bu iddialar karşısında istifa etmeyi düşünüyor musunuz?
Aynı şekilde CHP’li yetkililere de birkaç soru yöneltmek istiyorum. CHP’li yetkililer diyorum çünkü
muhatabımız kim tam olarak bilmiyorum. Olay olduğundan beri CHP’nin tüm İl, ilçe Örgütleri olaylar
olmamış gibi davranmakta ve benim olaylarla ne ilgim var kardeşim havasındadır.
1. Partinizin vekilinin “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkeleri doğrultusunda” ile başlayan
açıklamasını nasıl buluyorsunuz? İçinde kaçakçılık iddiası olan bir işe Atamızın adının
karıştırılmasını doğru buluyor musunuz?
2. Sayın Ediz Ün’ü hangi üstün sıfatlarından dolayı Edirne 1. Sıra milletvekili adayı olarak
gösterdiniz?
3. Sayın Ediz Ün ile ilgili bir disiplin soruşturması açıldı mı? Ya da bir araştırma komisyonu
kurdunuz mu?
4. Parti yöneticileri olarak, susarak, neyi amaçlıyorsunuz? Bu olayın susarak geçiştirilip
unutulacağını mı düşünüyorsunuz?
5. Feodal toplumlarda olan ve “kol kırılır yen içinde kalır” anlayışından dolayı kendinizden olanı
koruyor musunuz? Kamuoyunu doğru bilgilendirme gibi bir sorumluluğunuz yok mu?
6. Bu işin içinden de “Ama Biz Atatürk’ün Partisiyiz” diyerek mi kurtulmayı düşünüyorsunuz?"
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi