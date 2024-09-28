Vatan Partisi'nden kaçakçılık skandalına sert sorular: "Meclise mi daha çok gittiniz Bulgaristan’a mı?"

CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün’ün çakarlı aracında piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL olan kaçak elektronik sigara parçalarının ele geçirilmesi, Edirne ve Türkiye kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Duruma sert eleştiri Vatan Partisi Edirne İl Başkanı Gürol Bora Ateş'ten geldi.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Bir haftadır Edirne ve Türkiye kamuoyunu meşgul eden CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün’ün çakarlı

cipinde piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL olan kaçak elektronik sigara parçalarının yakalanması

üzerine, gerek Edirne’de kendini “Atatürkçü” olarak tanımlayan demokratik kitle örgütlerinin

suskunluğu, gerekse kendi partisinin 3 maymunu oynaması nedeniyle bir açıklama yapmamız elzem

olmuştur.

Maalesef bu olay bağıra bağıra gelmiştir. Yıllardır Edirne’de süre gelen ceketimi koysam kazanır

mantalitesinin Edirne’mizi getirdiği durum ortadadır. Ceketler artık kazanmakla kalmıyor, Bulgaristan,

Edirne arası mekik dokuyor.

Sayın Ediz Ün’e Edirnelilerin merak ettiği bazı soruları yöneltmek istiyoruz.

1. Yaptığınız her hatadan, karıştığınız her akçalı işten sonra kendinize Atatürk’ü siper etmeyi ne

zaman bırakacaksınız?

2. 20 Eylül günü aracınızı yurtdışından siz mi getirdiniz?

3. Araçta bulunan kaçak mallardan haberiniz var mıydı?

4. Mevcut araçla ya da diğer araçlarınızla daha önce yurtdışından kaçak mal getirildi mi?

5. Kaç tane aracınız var, tüm araçlarınız lüks mü, bu araçları hangi amaçlarla, nerelerde

kullanıyorsunuz?

6. Meclise mi daha çok gittiniz Bulgaristan’a mı?

7. Kendinizi Edirne Milletvekili olarak mı görüyorsunuz, Svilengrad Milletvekili olarak mı

görüyorsunuz?

8. Mecliste yaptığınız konuşma sayısı mı daha fazla, eğlence mekanlarında bir gecede

açtırdığınız şampanya sayısı mı daha fazla?

9. Ulusal basında yer alan kumar bağımlılığınız olduğuna dair iddialar doğru mu? Doğru ise

Edirne için harcamanız gereken mesainin ne kadarını poker masalarında harcadınız?

10. Tüm bu iddialar karşısında istifa etmeyi düşünüyor musunuz?

Aynı şekilde CHP’li yetkililere de birkaç soru yöneltmek istiyorum. CHP’li yetkililer diyorum çünkü

muhatabımız kim tam olarak bilmiyorum. Olay olduğundan beri CHP’nin tüm İl, ilçe Örgütleri olaylar

olmamış gibi davranmakta ve benim olaylarla ne ilgim var kardeşim havasındadır.

1. Partinizin vekilinin “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkeleri doğrultusunda” ile başlayan

açıklamasını nasıl buluyorsunuz? İçinde kaçakçılık iddiası olan bir işe Atamızın adının

karıştırılmasını doğru buluyor musunuz?

2. Sayın Ediz Ün’ü hangi üstün sıfatlarından dolayı Edirne 1. Sıra milletvekili adayı olarak

gösterdiniz?

3. Sayın Ediz Ün ile ilgili bir disiplin soruşturması açıldı mı? Ya da bir araştırma komisyonu

kurdunuz mu?

4. Parti yöneticileri olarak, susarak, neyi amaçlıyorsunuz? Bu olayın susarak geçiştirilip

unutulacağını mı düşünüyorsunuz?

5. Feodal toplumlarda olan ve “kol kırılır yen içinde kalır” anlayışından dolayı kendinizden olanı

koruyor musunuz? Kamuoyunu doğru bilgilendirme gibi bir sorumluluğunuz yok mu?

6. Bu işin içinden de “Ama Biz Atatürk’ün Partisiyiz” diyerek mi kurtulmayı düşünüyorsunuz?"