HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut kavga ettiği adamı bıçakladı!

Olay dün saat 12.00 sıralarında Güzeltepe Mahallesi Ganimet Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre R.A., eşi H.A. ve H.A. oturdukları sokakta metruk halde bulunan binanın bahçesinden budanmış olan ağaç parçalarını almaya geldi.

HKP GENEL BAŞKANI NURULLAH ANKUT KAVGA ETTİĞİ ADAMI BIÇAKLADI!

Aynı sokakta oturan Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Genel Başkanı Nurullah Efe Ankut ve oğlu da budanmış ağaç parçalarını toplamaya gelenlere 'yaş ağaçları kesiyorsunuz' diye tepki gösterdi. Taraflar arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede bıçaklı sopalı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HKP Genel Başkanı Nurullah Efe ile oğlu Hikmet Efe ve kavga ettikleri R.A. yaralandı. Hastaneye kaldırılan R.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken Nurullah Efe ve oğlu tedavilerinin ardından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Nurullah Efe ve oğlu Hikmet Efe 'kasten yaralama' suçundan adliyeye sevk edildi. Yaşanan olayın ardından taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu. Öte yandan yaşanan kavga anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

HKP Genel Başkanı Nurullah Efe'nin ifadesinde şu sözlere yer verdi:

"Ben hayvan ve doğa sever bir vatandaşım. Ara ara hayvanlara yemek veririm. Sokağımda yaşayan ve bugün olay yaşadığım insanlardan Salih'in elinde bıçak vardı. R.A. ile aramızda daha önceden sokakta hayvan beslediğim için aramızda anlaşmazlık çıkmış, bu konudan dolayı da onlarla husumetimiz vardır. Bugün metruk yapının bahçesine girerek daha önceden kestirdikleri kurumuş olan ağaçları motorlu testere ve başka kesici aletler ile kesmeye ve yeşil dalları da keseceklerini aralarında konuşurlarken yukarıdan bir süre izledim. "Size ait olmayan dalları keserek götürmek haram değil mi?" dedim. Şahıslar da 'Sahibinden izin aldık' dediler. Bana küfür ettiler. R.A. elinde bıçak ve sopa vardı. R.A. binanın girişi yolun üst kısmına yanıma gelerek bana bıçağı salladı. Ben de elimle karşılık verdim. Sol işaret parmağım burada yaralandı. O sırada başıma bir sopa darbesi aldım. Sonra R.A. ile tekrar boğuşmaya başladık ancak başıma yediğim sopanın darbesi beni oldukça sarstı ve yere düştüm. Oğlum beni kaldırdı. Sonrasını hatırlamıyorum. Oğlum Hikmet ve ben hiç kimseye saldırmadık. Benim bir bıçağım yok, olay yerine bıçakla gitmedim. R.A.'yı nasıl bıçaklandığını hatırlamıyorum. Kimseyi darp etmedim. Oğlumun da darp ettiğini görmedim. Bu şahıslardan şikayetçiyim"

''OĞLU BENİ TUTTU BABASI DA BIÇAKLADI''

Hastanede tedavi gören R.A., "Ailem ile dalları kesmeye başladık. Nurullah'da bize küfür etmeye başladı. Aşağı indiler yine küfür etmeye başladılar. Bize sopayla saldırmaya başladılar. Nefesim kesildi yere yığıldım. Oğlu beni tuttu babası da bıçakladı" dedi.