Höyük'te tunçtan 3 bin 200 yıllık delici alet ile cımbız bulundu

Havadan yapılan çekimlerde kalp şeklinde görüldüğü için "Kütahya'nın kalbi" olarak anılan Tavşanlı Höyük kazısı, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erkan Fidan başkanlığında sürüyor.

Bölgede mayıs ayından bu yana sürdürülen kazı çalışmalarında, 400'e yakın buluntu, İç Batı Anadolu arkeolojisine kazandırıldı.

Hitit İmparatorluk Dönemi ile Son Tunç Çağı tabakalarında gerçekleştirilen çalışmalarda, bir atölyeye ait kalıntılar arasında deri işlemede kullanılan tunçtan ve kemik sapından yapılan iyi derecede korunmuş 3 bin 200 öncesine tarihlenen delici alete (bız) bütün halde ulaşıldı.

Yine aynı tabakalarda özel bir yapı içinde tırnaktan daha küçük boyutta olan, taştan yapılmış boğa biçimli bir kolye ucu bulundu. Boynuzlarının yer alması gereken kısımda ip delikleri olan boğa figürünün, Hitit dini inançlarının bölgede temsil edilmesi bakımından önemli olduğu vurgulandı.

Başka bir yapıda ise dönemin güzellik algısı hakkında bilgi edinilmesine katkı sağlayacak tunç bir cımbız da buluntular arasında yer aldı.

Geçmişi 8 bin 100 yıl öncesine uzanan Tavşanlı Höyük'te, Tunç Çağı'nda 3 bin 700 yıl önce bölgeye yapılan saldırıda yakılıp yıkılan evlerinden kaçamayıp ölen iki insana ait olduğu belirtilen iskeletlerden birinde karbonize (çok yüksek ısıda hızlı yanarak insan kemiğine yapışmış ve kalmış) olarak korunmuş "beyin ve deri kalıntıları", silolardan birinin içinde silindir mühür ve hançer, bakır ve gümüş atıkları, çanak ve çömlek ile dokumacılıkta kullanılan pek çok el aleti, seramik malzemelere ulaşılmıştı.