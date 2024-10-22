HSK müfettişine yemekhane çalışanından bıçaklı saldırı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) binasında çalışan yemekhane personeli, HSK müfettişi Mehmet Aslan'a bıçakla saldırıda bulundu. Saldırı sonucunda boğazından yaralanan Aslan, acilen hastaneye kaldırıldı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
HSK müfettişine yemekhane çalışanından bıçaklı saldırı
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Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) binasında çalışan yemekhane personeli, HSK müfettişi Mehmet Aslan'a bıçakla saldırıda bulundu. Saldırı sonucunda boğazından yaralanan Aslan, acilen hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri olay yerine gelerek, saldırıda kullanılan bıçakla birlikte şüpheliyi gözaltına aldı. Hastanede tedavi altına alınan Mehmet Aslan'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

HSK bıçaklı saldırı
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