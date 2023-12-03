HSK Yeni Mevzuat Hazırlığında! Terfi ve Mesleğe Kabul Şartları Mercek Altına Alındı

Hakimler ve Savcılar Kanunu’nda değişikliğe gidildi. Hakimler ve Savcılar Kurulu, hazırladığı kanun taslağını tamamladı. Kanunun, 2024 yılında Meclis’e sunulması beklenen 8’inci yargı paketinde yer alması bekleniyor.

HSK Yeni Mevzuat Hazırlığında! Terfi ve Mesleğe Kabul Şartları Mercek Altına Alındı
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Adalet Bakanlığı, Hakim ve Savcılar Kanunu’nda yapılandırma kararı aldı. Hakim ve savcılar hakkındaki disiplin sürecinin daha şeffaf ve uygulanabilir yürütülebilmesi için Hakim ve Savcılar Kurulu hazırladığı kanun taslağını tamamladı.

Mevzuat atama, nakil ve uzmanlaşmayı güçlendirecek şekilde düzenlenecek.

Hakim ve Savcılar Kurulu, mesleğe kabul şartları ve inceleme usullerini de mercek altına alacak. Bu kapsamda mesleğe kabul ilkelerini belirlemek için de komisyon çalışması yapılacak.

HSK bünyesinde oluşturulan çalışma grubunun faaliyetleri arasında terfi sistemi de yer alıyor. Terfiler nitelik, liyakat ve performansı esas alacak şekilde düzenlenecek.

Hazırlanan taslağın, 2024 yılında Meclis’e sunulması beklenen 8’inci yargı paketinde yer alması ön görülüyor.

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# Hakim ve Savcılar Kurulu # adalet bakanlığı
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