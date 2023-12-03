Meteoroloji'den Fırtına Uyarısı! Dikkat! Tarih Verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde görülmesi beklenen hava durumu ile ilgili raporunu yayımladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ege Denizi'nin kuzeyi için fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi'nin kuzeyinde rüzgarın yarın ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerekiyor.