Meteoroloji'den Fırtına Uyarısı! Dikkat! Tarih Verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege Denizi'nin kuzeyi için fırtına uyarısında bulundu. Yarın başlayacak fırtınanın aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği ifade edildi.

Meteoroloji'den Fırtına Uyarısı! Dikkat! Tarih Verildi
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde görülmesi beklenen hava durumu ile ilgili raporunu yayımladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ege Denizi'nin kuzeyi için fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi'nin kuzeyinde rüzgarın yarın ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Yurt Genelinde Sıcaklık Düşüyor! Meteoroloji Yeni Haftayla İlgili Açıklama YaptıYurt Genelinde Sıcaklık Düşüyor! Meteoroloji Yeni Haftayla İlgili Açıklama YaptıYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

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