HSK'dan kritik atamalar: İstanbul ve İzmir'de başsavcılar değişti

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu toplanıp yapılan toplantıda Yargıtay ve Danıştay üyeliklerine seçilen yeni isimler belirlendi. Ayrıca İstanbul ve İzmir'in de içinde bulunduğu bazı illerde başsavcılar değişti. HSK kararnamesinin ayrıntıları şu şekilde:

Yargıtay üyeliklerine seçilenler:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz,

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Murat Boylu,

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı,

İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Murat Çağlak,

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Hukuk Dairesi Başkanı Osman Kiper,

HSK Genel Sekreter Yardımcısı Murat Pala,

İstanbul Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Cengiz Doğan,

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcısı Ali Rıza San.

Danıştay üyeliklerine seçilenler:

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Ahmet Cüneyt Yılmaz,

Danıştay Genel Sekreter Yardımcısı Burakhan Melikoğlu,

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 10. İdari Dava Dairesi Başkanı Cengiz Aydemir.

HSK kararnamesi ile yapılan diğer atamalar:

Adalet Bakanı Yardımcısı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına,

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına,

Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı Semih Akgün, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına,

Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Üzeyir Karakülah, Eskisehir Cumhuriyet Başsavcılığına,

İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Halil Sezgin, Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığına,

Bakırköy Adalet Komisyonu Başkanı Hazar Turan Alim, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlığına,

İstanbul 1. Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Recep Yılmaz Korkmaz, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığına atanmıştır.