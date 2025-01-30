Hudutsuz Sevda canlı izle

Küçük bir çocukken kan davası nedeniyle babasını kaybedip İstanbul'a sürülen Halil İbrahim (Deniz Can Aktaş), 20 yıl sonra memleketi Karadeniz'e yakışıklı, güçlü bir delikanlı olarak geri döner. Burada sevdiği kız Yasemin'le evlenecek ve yeni hayatını kuracaktır. Fakat yaşananlar buna izin vermez. Bir intikam yolculuğuna çıkan Halil İbrahim'in hayatı Leto'lardan Zeynep'in çıkması ile tamamen değişecektir. Hudutsuz Sevda CANLI izle! Hudutsuz Sevda 50. Bölüm FOX TV CANLI izleme linki var mı?

HUDUTSUZ SEVDA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Halil İbrahim, Zeynep'in İskender'in evine gitmesiyle yeni bir krizle yüzleşir. Zeynep, geçmişin gölgesinde Kaan'la yüzleşirken, İskender'in planları aileleri daha da derinden sarsar. Didem, Zeynep'e karşı beklenmedik bir adım atar ve dengeleri yeniden altüst eder. Bu sırada Halil İbrahim, ailesini korumak için büyük bir karar vermek zorunda kalır.

Zeynep'in Kaan'la yüzleşmesi neleri ortaya çıkaracak? Halil İbrahim'in kararı herkesin kaderini nasıl etkileyecek?