İnci Taneleri canlı izle!

KANAL D ekranlarında yayın hayatına başlayan İnci Taneleri dizisinin son bölümünde yaşananlar merak konusu oldu. 'İnci Taneleri'nin dikkat çeken konusu ve başarılı oyuncu kadrosunu ele aldık. Dizinin yeni bölümünü (son bölüm) izleyebileceğiniz link haberimizde. İşte 30 Ocak 2025 Perşembe yayınlanan Kanal D İnci Taneleri 30. bölüm izle dizi izle linki. Dizi haberleri...

İNCİ TANELERİ 30. BÖLÜM KONUSU

Geçmişten gelen bir tanıdık Azem’in hayatını altüst etmeye hazırlanıyordur. Ama Azem yeniden aynı yerden sınanmamak için bu gizemli kadınla olası iletişim yollarının hepsini kapamaya kararlıdır. Piraye’nin Dilber ve Yıldız ile ortaklığı Salacaklar içerisinde büyük bir krize dönüşür. Azem, Cihan’ı korumak için kendisini iki ateşin tam ortasına koyar. Nergis, Azem’e sürpriz bir doğum günü kutlaması organize eder. Ama asıl sürpriz Azem’den gelecektir. Ya inci tanelerini bir araya getirecek ya da sonsuza kadar ayıracak o an, bir adım ötelerindedir artık. Azem gerçekleri anlatacak mıdır?

https://www.kanald.com.tr/inci-taneleri/bolumler