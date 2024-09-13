Hulusi Akar'dan Özgür Özel'e tazminat davası

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Davanın, "kişilik haklarına saldırıda bulunduğu" gerekçesiyle açıldığı belirtildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Hulusi Akar'dan Özgür Özel'e tazminat davası
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TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e "kişilik haklarına saldırıda bulunduğu" gerekçesiyle 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Dava, Hulusi Akar'ın avukatı Samet Can Olgaç tarafından Ankara nöbetçi asliye hukuk mahkemesinde açıldı. Davanın dilekçesinde, Hulusi Akar'ın bir program sırasında eğitim ve öğretimle ilgili düşüncelerini paylaştığı, konuşmasının bazı kesimlerce amacından saptırıldığı ve sadece bir kısmının servis edildiği belirtildi.

Dilekçede, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, 11 Eylül'de Akar'ın konuşmasına yönelik sarf ettiği ifadelerin hakaret unsuru taşıdığı ve eleştiri kapsamında görülemeyeceği, ağır hakaret ve iftira mahiyetinde olduğu kaydedildi.

Dilekçede, bu açıklamaları nedeniyle Özel'in 100 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmedilmesi istendi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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