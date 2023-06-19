Hüseyin Turan iptal olan konseri sonrası açıklama yaptı: "Cahil ve kindar" ifadeleriyle tepki topladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestrası ile birlikte sahne alacak sanatçılar arasında Hüseyin Turan da vardı. Turan'ın 14 Mayıs seçimleri öncesi yaptığı paylaşımlar gündeme gelince, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Turan'ın konser programından çıkartıldığını duyurdu. Turan, konserinin iptal edilmesi sonrası bir açıklama yaptı. Açıklamasında yine "cahil ve kindar sürü" ifadeleriyle tepki topladı.

HÜSEYİN TURAN SEÇİM ÖNCESİ NE DEMİŞTİ?

Hüseyin Turan'ın konserinin iptal edilmesine gerekçe gösterilen paylaşımında Turan, İyi Partili Yavuz Ağıralioğlu'nun bir paylaşımını alıntılayarak, "İyileri beni bağışlasın bu Yavuz isminde bir sıkıntı var" ifadelerini kullanmış, ardından da "Bütün namertlere inat, ilk turda bitmeli" paylaşımında bulunmuştu.

Hüseyin Turan'ın bu paylaşımları gündeme oturunca, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği konser organizasyonundan çıkartıldı.

HÜSEYİN TURAN'DAN İPTAL SONRASI İLK AÇIKLAMA

Turan'ın "namertler" ifadesi büyük tepki toplayınca konserinin iptal edilmesi sonrası yine sosyal medyadan bir açıklama paylaştı. Turan'ın paylaştığı açıklama önceki açıklamasını aratmayan türdendi. Turan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

- 29 Temmuz'da Bursa'da uluslararası festivalde sahneye çıkacaktım. Daha önce katıldığım bir festivaldi. Trol dediğimiz cahil ve kinci sürü, benin tweet'lerimi gerekçe göstererek organizasyona baskı yaparak beni engelletmişler (yediler kendilerini günlerdi)... Paylaşımlarımın doğruluğu kanıtlanmıştır, benim için "madalyadır." Teşekkür ederim.

"CAHİL VE KİNDAR SÜRÜ" İFADESİ BÜYÜK TEPKİ TOPLADI

Turan'ın yaptığı ikinci açıklamada da "cahil ve kindar sürü" ifadesini kullanması, sosyal medyada büyük tepki topladı. Sosyal medya kullanıcıları, Turan'ın paylaşımını alıntılayarak tepki gösterdi. İşte o tepkilerden bazıları: