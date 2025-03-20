İBB Başkan Danışmanı Ongun’a el konulan mal varlığı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında **"suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarıyla soruşturma başlatmıştı. Ayrıca, İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheliye karşı PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek suçundan soruşturma sürdürülüyor.

Yolsuzluk soruşturması kapsamında, İBB Başkanı İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 83 şüpheli gözaltına alındı, 10 şüpheli firari olarak tespit edildi, 7 şüpheli ise yurt dışında olduğu belirlendi.

Ayrıca, terör örgütü PKK/KCK'ya yardım etmek suçundan yürütülen soruşturmada İmamoğlu'nun da yer aldığı 7 şüpheli arasında 4’ünün gözaltına alındığı, 3’ünün firari olduğu tespit edildi.