İBB iştirak şirketleri özelleşiyor! İGDAŞ, İSPARK, Halk Ekmek ve Hamidiye Su halka arz edilecek

İGDAŞ, İSPARK, Halk Ekmek, Hamidiye gibi İBB markaları halka arz edilecek. Konuyu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanı Neslihan Vural duyurdu. İBB’nin İGDAŞ’taki hissesi yüzde 90’lardan yüzde 20’li seviyelere inecek.

İBB iştirak şirketleri özelleşiyor! İGDAŞ, İSPARK, Halk Ekmek ve Hamidiye Su halka arz edilecek
Editör: Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bünyesindeki 4 şirketi halka arz edecek. Halka arz edilecek şirketler İGDAŞ, İSPARK, Halk Ekmek ve Hamidiye Su...

Konuyla ilgili Bloomberg'e konuşan İBB Mali Hizmetler Daire Başkanı Neslihan Vural, özelleştirmeden yana olduklarını vurguladı. Halka arzın 10 milyar dolar değerlemeye sahip olduğunu söyledi.

İGDAŞ'ın halka arz edilmedi durumunda İBB’nin hissesi yüzde 90’lardan yüzde 20’li seviyelere inecek.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# istanbul büyükşehir belediyesi # ispark # İgdaş # halk ekmek # hamidiye su
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