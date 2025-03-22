İBB soruşturmasında flaş gelişme! Murat Ongun ve Ali Nuhoğlu’nun ifadeleri ortaya çıktı

Murat Ongun, ifadesinde herhangi bir şirketin sahibi ya da ortağı olmadığını belirtti. Katıldığı bir ihale bulunmadığını söyleyen Ongun, Ekrem İmamoğlu’nu 12 yıldır tanıdığını ve başkan olduğu günden itibaren danışmanlık yaptığını ifade etti.

Kendisine yöneltilen 33 firma ve firma sahipleriyle ticari ilişkisi olup olmadığı sorusuna, “İsmi geçen hiçbir firma ya da firma sahibiyle ticari ilişkim yoktur” yanıtını verdi.

Ongun ayrıca, iddialarda kendisiyle birlikte suç örgütü lideri olduğu öne sürülen Serdar Taşçı’yı tanımadığını, bu ismi ilk kez duyduğunu belirtti. İBB ile ticari ilişkisi olduğu iddia edilen GYN organizasyon yetkilisi Mehmet Acıbucu ve Murat Şanlı’yı da tanımadığını söyleyerek tüm suçlamaları reddetti.

Soruşturma kapsamında 40 milyon TL ile kaçarken yakalandığı öne sürülen iş insanı Ali Nuhoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sorgulandı. Gözaltına alındığı sırada ofisinde yüklü miktarda para bulunmasıyla ilgili olarak, “Kasadaki paraları bizzat ben polise gösterdim. Bunlar şirketlerimin ticari faaliyetlerinden elde edilen paralardır” dedi.

İfadesinde Ekrem İmamoğlu’nu Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden tanıdığını belirten Nuhoğlu, İmamoğlu’nun aile şirketiyle iki adet mesken satışı gerçekleştirdiğini ancak bu süreçte doğrudan İmamoğlu ile bir görüşme yapmadığını söyledi.

Nuhoğlu, kendisine yöneltilen, “Gerçek değeri 50 milyon dolar olan üç villayı 15 milyon TL’ye devrettiği” iddiasını da reddetti. Villaların satışıyla ilgili süreçleri detaylandırarak, İmamoğlu İnşaat ile yapılan anlaşmanın ödemeler ve arabuluculuk sözleşmesi üzerinden gerçekleştirildiğini ifade etti.

Nuhoğlu’na, şirketlerinin ihalelere girmediği halde ödeme aldığı yönündeki iddialar da soruldu. Bu ödemelerin ticari borç ilişkisi çerçevesinde gerçekleştiğini belirten Nuhoğlu, “İSTCON firmasının benim şirketime gönderdiği 66 milyon TL, KİPTAŞ’tan gelen bir ödeme değil, aramızdaki borç-alacak ilişkisine dayanıyor” dedi.

Emniyetin soruşturma kapsamında hazırladığı şemaya ilişkin de açıklama yapan Nuhoğlu, “İmamoğlu İnşaat’ın aldığı belirtilen taşınmazlarla ilgili herhangi bir bilgim ya da ilgim yoktur” ifadesini kullandı.