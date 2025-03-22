İmamoğlu'ndan gözaltından yeni mesaj

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında dört gündür gözaltında bulunurken, sosyal medya hesabından yeni bir mesaj paylaştı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
İmamoğlu'ndan gözaltından yeni mesaj
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 İmamoğlu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yarın gerçekleştirilecek ön seçim öncesinde partililere ve vatandaşlara çağrıda bulundu.

İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kıymetli vatandaşlarımız, sizlere minnettarım. Milletimiz, değerlerine ve iradesine sahip çıkmaya devam ediyor. Cumhuriyetimize, demokrasimize ve adil bir Türkiye’nin geleceğine duyduğunuz bağlılık gurur verici. Bugünler sorumluluk alma zamanı. Yarın ise milletimizin tüm haklarını alacağı, hukukun üstünlüğünün tam anlamıyla yaşanacağı, eşit ve adil bir Türkiye’yi birlikte inşa edeceğimiz günler olacak.

Biliyorum ki bu akşam da Saraçhane’de olacaksınız ve baharı müjdeleyen şarkılar, türküler söyleyeceksiniz. 23 Mart Pazar günü CHP üyeleri, cumhurbaşkanı adayını belirlemek için sandık başına gidecek. Tüm partili yol arkadaşlarımı eksiksiz şekilde sandığa davet ediyorum. Ayrıca Türkiye’nin dört bir yanında sadece parti üyeleri için değil, tüm vatandaşlarımız için de sandıklar kurulacak. Büyük coşkunun bir parçası olmaya herkesi davet ediyorum.

Çocuklar ve gençler; oy kullanma hakkınız olmasa da yaratıcı fikirlerinizi, sözlerinizi, sloganlarınızı paylaşmanızı bekliyorum. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Bu süreç milletimizin emanetidir."

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