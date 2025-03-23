İBB soruşturmasında ilk karar: 4 kişi tutuklandı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında ilk karar çıktı. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe ve Serdar Haydanlı’nın da aralarında bulunduğu 4 kişi, mahkeme tarafından tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 99 kişi hakkında çeşitli suçlamalar yöneltilirken, gözaltına alınan şüphelilerden bazıları adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Ancak savcılık, bazı isimlerin tutuklanmasını talep etmiş ve sulh ceza hakimliğinde yapılan değerlendirme sonucunda Buğra Gökçe, Serdar Haydanlı ve iki kişi hakkında tutuklama kararı verilmişti.

Soruşturma kapsamında suç örgütü kurma, ihaleye fesat karıştırma, rüşvet ve terör örgütüne yardım etme gibi ağır suçlamalar yöneltiliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB bünyesinde yapılan bazı ihalelerde usulsüzlükler tespit edildiğini ve belediyeye bağlı bazı isimlerin bu süreçlerde yolsuzluğa karıştığını iddia ediyor.

Ayrıca, bazı şüphelilerin PKK/KCK terör örgütü ile bağlantılı olduğu ve belediye kaynaklarının bu örgütlere aktarılmasına aracılık ettiği iddiası da soruşturmanın en kritik başlıkları arasında yer alıyor.