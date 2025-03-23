İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun hakimlik sorgusu tamamlandı: Karar bekleniyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, yolsuzluk ve terör suçlamaları kapsamında tutuklanma talebiyle sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğinde sorgusu sona erdi.

İmamoğlu’nun yanı sıra, İBB’ye yönelik yürütülen soruşturmalarda toplam 99 şüpheli hakkında suç örgütü yöneticiliği, irtikap, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık ve ihaleye fesat karıştırma gibi suçlamalar yöneltildiği öğrenildi. Ayrıca, İmamoğlu ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ile Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın da aralarında bulunduğu 7 kişi hakkında PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek suçlamasıyla soruşturma yürütüldüğü bildirildi.

İmamoğlu’nun kimlik tespitiyle başlayan sorgusu yaklaşık iki saat sürdü. Savunmasını tamamlayan İmamoğlu, hakkındaki suçlamaları reddettiği ve belediye çalışmalarının yasal çerçevede yürütüldüğünü savunduğu belirtildi.