İBB soruşturmasında yeni gelişme: Tutuklu iş insanı Seyfi Beyaz tahliye edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni (İBB) hedef alan geniş kapsamlı yolsuzluk soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında 10 Nisan’da tutuklanan Beyaz İnşaat’ın sahibi Seyfi Beyaz, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak ifade verdi.

Beyaz’ın bu ifadesi sonrası İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, "konutu terk etmeme" şeklindeki adli kontrol kararıyla tahliyesine hükmetti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması devam ediyor.