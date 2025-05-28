İBB soruşturmasında yeni gelişme: Tutuklu iş insanı Seyfi Beyaz tahliye edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında tutuklu bulunan iş insanı Seyfi Beyaz, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak ifade verdi. Beyaz, sulh ceza hakimliğince "konutu terk etmeme" şartıyla tahliye edildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İBB soruşturmasında yeni gelişme: Tutuklu iş insanı Seyfi Beyaz tahliye edildi
Yayınlanma: Güncellenme:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni (İBB) hedef alan geniş kapsamlı yolsuzluk soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında 10 Nisan’da tutuklanan Beyaz İnşaat’ın sahibi Seyfi Beyaz, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak ifade verdi.

Beyaz’ın bu ifadesi sonrası İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, "konutu terk etmeme" şeklindeki adli kontrol kararıyla tahliyesine hükmetti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

Trump’tan olay yaratan teklif: Kanada, Amerika’nın 51. eyaleti mi oluyor?Trump’tan olay yaratan teklif: Kanada, Amerika’nın 51. eyaleti mi oluyor?Dünya

Kaynak: Anadolu Ajansı

Günün Manşetleri
ASO Başkanı Ardıç uyardı
8,3 milyar liralık vurgun!
Borsa'da büyük vurgun iddiası
Gök gürültülü sağanak 59 ili etkisi altına alacak!
NATO Tatbikatına karşı Edirne'de buluşma
Lezita grevi sona erdi
600 bin kamu işçisi hükümetten teklif bekliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Ticaret Bakanlığı’ndan kritik karar
Gazze’de yıkım sürüyor
Çok Okunanlar
Altın yatırımcıları dikkat! Altın yatırımcıları dikkat!
Tarım Kredi'den bayrama özel dev kampanya! Tarım Kredi'den bayrama özel dev kampanya!
Doğum yardımı hesaplara yatırılıyor! Doğum yardımı hesaplara yatırılıyor!
Akaryakıt fiyatlarına güncelleme! Akaryakıt fiyatlarına güncelleme!
Naci Görür’den Marmara depremi uyarısı: "7’nin üzerinde sarsabilir" Naci Görür’den Marmara depremi uyarısı: "7’nin üzerinde sarsabilir"