İBB yolsuzluk soruşturmasında flaş gelişme: İki isim tahliye edildi!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında tutuklu bulunan iki önemli isim hakkında karar çıktı. Etkin pişmanlık kapsamında ifade veren Ali Nuhoğlu ve Süleyman Atik, adli kontrol şartları uygulanarak tahliye edildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İBB yolsuzluk soruşturmasında flaş gelişme: İki isim tahliye edildi!
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet iddiaları kapsamında başlatılan kapsamlı soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Dosyada tutuklu yargılanan isimlerden Ali Nuhoğlu ve Süleyman Atik, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak verdikleri ifadeler sonrasında tahliye edildi. Mahkeme, her iki şüpheli hakkında ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı tedbirleri uygulanmasına karar verdi.

SÜLEYMAN ATİK HAKKINDA RÜŞVET İDDİASI

Soruşturmanın kilit isimlerinden biri olarak öne çıkan iş insanı Süleyman Atik, kamuoyuna yansıyan bilgilere göre İstanbul’daki bir alışveriş merkezinin sahiplerinden rüşvet istediği iddiasıyla tutuklanmıştı.

İBB ile bağlantılı ihalelerde adı geçen Ali Nuhoğlu ise yine etkin pişmanlık kapsamında savcılıkla iş birliği yaptı. Soruşturmayı yürüten savcılık, Nuhoğlu’nun verdiği bilgilerin delillerle uyumlu olduğunu değerlendirerek, tahliyesine onay verdi.

Her iki isim için de ev hapsi uygulanacak ve elektronik kelepçeyle izlenecekleri öğrenildi. Ayrıca yurt dışına çıkış yasağı da getirilen şüphelilerin, düzenli olarak emniyet birimlerine bildirimde bulunmaları şart koşuldu.

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