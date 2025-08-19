İBB yolsuzluk soruşturmasında şok itiraf: İYİ Partili isme koli koli telefon gönderilmiş!

Sabah Gazetesi’nin haberine göre, Yıldırım, Yıldız’ın eski İYİ Parti İBB Meclis Grup Başkanı İbrahim Özkan’a koliler içinde iPhone 16 ve Apple marka tablet gönderdiğini itiraf etti.

Yıldırım ifadesinde, “Ekrem İmamoğlu’nun altında bulunan isimler, operasyon öncesinde 6 ay önceden haberdardı. Paralarını farklı yerlere emanet olarak gönderdiler. Hatta Ertan Yıldız bu süreçte 11 kez mal beyanını değiştirdi. Oğlu Ömer Yıldız’a aldığı Porsche marka aracı mal beyanında göstermemek için Fatih Türk’ün üstüne kaydettik. Operasyon sonrası, Ertan Yıldız’a ait ele geçirilmeyen 2 cep telefonu vardı. Bendeki telefonu ve SIM kartını kırarak kanalizasyona attım, diğer telefon ise Fatih Türk’teydi” dedi.

KOLİLER NASIL TESLİM EDİLDİ

Yıldırım, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği ifadede şunları aktardı:

“Ertan Yıldız’ın esas kasası Fatih Türk isimli şahıstır. Bu şahsa ait firmalarla İBB’den birçok ihale aldılar. Görüşmeleri, Fatih Türk’ün Yenibosna Towers İş Merkezi B Blok 12. kattaki ofisinde ve aradaki pastanede yaparlardı.”

“2025 yılı ocak veya şubat ayında, Fatih Türk’ün ofisinden bir koli aldım. Arabaya indirip açtığımda içerisinde iPhone 16’lar, Apple tabletler ve 7 klavye vardı.”

“Ertan Yıldız ile Bakırköy’deki ofisine geldik. Yıldız, koliyi İbrahim Özkan’a göndermemi söyledi. Koliyi Özkan’ın şoförü Mustafa’ya teslim ettim.”

“13-19 Mart 2025 operasyonu sonrasında Ertan Yıldız’a ait iki telefon vardı; bendeki telefonu ve SIM kartını kırarak kanalizasyona attım, diğer telefon Fatih Türk’te kaldı.”