İBB yolsuzluk soruşturmasında tutuklu isimler serbest bırakıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında tutuklu bulunan Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas, ev hapsi şeklindeki adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Aynı soruşturma kapsamında tutuklanan Emre Serkan Bayraktar ise adli kontrol şartıyla tahliye edildi

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
İBB yolsuzluk soruşturmasında tutuklu isimler serbest bırakıldı
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Soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan Murat Abbas hakkında, mahkeme tarafından ev hapsi uygulanmasına karar verildi. Diğer şüpheli Emre Serkan Bayraktar da serbest bırakılarak adli kontrol hükümlerine tabi tutuldu.

Murat Abbas kimdir?

1969 yılında İstanbul’da doğan Murat Abbas, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur. 1994 yılında BDO Denet’te denetim asistanı olarak çalışma hayatına başlayan Abbas, kariyerine PWC, Bosch, Siemens, Profilo Grubu, Superonline ve Ticketturk gibi şirketlerde finansal kontrolör ve finans müdürü olarak devam etti.

1999’da müzik sektörüne adım atan Abbas, birçok radyo programında editörlük yaptı ve Pozitif Live’de genel müdür yardımcılığı görevini üstlendi. 2014 yılında Zorlu Holding bünyesine katılan Abbas, Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde (PSM) hissedar temsilcisi olarak görev aldı. Mart 2015’te PSM Genel Müdürü olarak atandı ve burada altı yıl boyunca kreatif, idari, organizasyonel ve finansal süreçlerden sorumlu oldu.

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