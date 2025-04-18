Mağazaya silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı

Van’ın İpekyolu ilçesinde bir giyim mağazasına düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Mağazaya silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı
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Olay, saat 11.00 sıralarında Ferit Melen Caddesi üzerindeki bir giyim mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında alacak verecek meselesi bulunan iki grup iş yerinde karşı karşıya geldi. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı saldırıya dönüştü.

Açılan ateş sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılardan biri olay yerinde hayatını kaybederken, diğer 3 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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