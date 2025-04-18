Türkiye, Avrupa'da dev operasyona imza attı: 240 kişi gözaltına alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen operasyon, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Interpol-Europol Daire Başkanlığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ve birçok ülkenin polis teşkilatlarının katılımıyla yapıldı.

İstanbul merkezli 24 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda yakalanan 230 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolleri için hastaneye sevk edilip, ardından adliyeye gönderildi. Ayrıca, yurt dışında yakalanan 10 zanlı da bulundukları ülkelerde adli mercilere sevk edildi.

Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddeler, araçlar ve suç unsurları İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde sergilendi. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, operasyona ilişkin yaptığı açıklamada, 240 zanlının gözaltına alındığını ve operasyonların kararlılıkla devam edeceğini belirterek, “Gençliğimizi, geleceğimizi çaldırmayacağız” dedi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, yaklaşık 8 ay süren çalışmanın ardından 4 büyük suç örgütünün küresel uyuşturucu ağını ortaya çıkardı. Suç örgütlerinin Türkiye ve Avrupa'ya kokain, eroin, sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu hap sevkiyatı yaptığı tespit edildi. Ekipler, suç örgütlerinin kullandığı kriptolu iletişim araçlarını ele geçirerek şifreli mesajları çözüp uyuşturucu ticaretini deşifre etti.

Operasyona İngiltere, Avustralya, ABD, Yunanistan, Sırbistan, Azerbaycan, Kosova, Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Brezilya ve İran'ın polis teşkilatları da destek verdi. Çalışmalar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda yapıldı.

Zanlıların, yaklaşık 13 milyar lira değerinde mal varlıklarına el konulurken, 681 taşınmaz, 127 araç, 113 şirketteki ortaklık payları ve şüphelilerin banka hesaplarına el konuldu. Ayrıca, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan sentetik uyuşturucu üretim tesisinde 17 bin 429 kök skunk bitkisi ve 106 kilogram skunk maddesi ele geçirildi.

Operasyonun bir diğer önemli bulgusu ise Hollanda'da yapılan aramada ele geçirilen eroin ve kokain kalıplama makineleriyle ilgiliydi. Ayrıca, çok sayıda ruhsatsız silah, mermi ve döviz de bulundu.