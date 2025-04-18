Zirai don felaketi: Ürün kalmadı, çiftçi borç ertelemesi istiyor

Geçen yıl kuraklıkla mücadele eden çiftçiyi bu yıl da zirai don vurdu. Muhabirimiz Sabri Kasapoğlu, Denizli’de Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici ile birlikte meyve bahçelerinde incelemelerde bulundu. En büyük zararın erik, şeftali ve nektarin ağaçlarında olduğu görüldü.

Sabri Kasapoğlu Sabri Kasapoğlu
Zirai don felaketi: Ürün kalmadı, çiftçi borç ertelemesi istiyor
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Denizli, don felaketinin en ağır hissedildiği illerden biri oldu. Özellikle Pamukkale ve Çal ilçelerinde ağaçlar çiçek açtıktan sonra gelen don, meyve tutumunu engelledi. Verim kaybı kaçınılmaz hale geldi.

Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici, “Geçtiğimiz yıl kuraklıkla uğraştık. Bu yıl ise eksi 17 dereceye kadar düşen soğuklar nedeniyle büyük bir kayıp yaşandı” dedi.

Gemici, en büyük hasarın kayısı, erik, nektarin ve şeftali bahçelerinde yaşandığını belirtirken, üzüm bağları ve ceviz-badem ağaçlarının da olumsuz etkilendiğini ifade etti.

Çal ilçesine bağlı Sazak, Develler, Kabalar ve Ortaköy mahallelerinde zirai don zararı yüzde 90’lara ulaştı. Honaz ilçesinde ise üzüm bağlarında yüzde 30, cennet elmasında yüzde 40 oranında hasar tespit edildi. Şeftali ve kayısı bahçelerinde ise neredeyse ürün kalmadı.

Üreticiler, yaşadıkları mağduriyet nedeniyle borçların faizsiz olarak ertelenmesini talep ediyor. Hasar tespit çalışmaları ise bölgede halen devam ediyor.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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