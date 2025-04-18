Kahramanmaraş'ta deprem: AFAD son depremleri duyurdu

AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Türkiye genelindeki son depremleri anlık olarak duyurmaya devam ediyor. Bulunduğu bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar ise "Deprem mi oldu?", "Az önce nerede deprem meydana geldi?" gibi sorulara yanıt arıyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Kahramanmaraş'ta deprem: AFAD son depremleri duyurdu
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Kandilli Rasathanesi verilerine göre, saat 11.45’te Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin yerin 7.05 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

Son depremler listesi – 18 Nisan 2025
Kandilli ve AFAD tarafından paylaşılan verilere göre bugün meydana gelen bazı depremler şöyle:

18.04.2025 | 11:45:33 – 3.6 – Ekinözü (Kahramanmaraş) – 7.05 km
18.04.2025 | 08:44:04 – 2.1 – Ege Denizi (Karaburun/İzmir) – 14.95 km
Depremlere dair en güncel bilgilere resmi kurumların internet siteleri üzerinden ulaşabilirsiniz.

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Kahramanmaraş'ta deprem: AFAD son depremleri duyurdu Kahramanmaraş'ta deprem: AFAD son depremleri duyurdu