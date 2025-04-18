Kahramanmaraş'ta deprem: AFAD son depremleri duyurdu

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, saat 11.45’te Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin yerin 7.05 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

Son depremler listesi – 18 Nisan 2025

Kandilli ve AFAD tarafından paylaşılan verilere göre bugün meydana gelen bazı depremler şöyle:

18.04.2025 | 11:45:33 – 3.6 – Ekinözü (Kahramanmaraş) – 7.05 km

18.04.2025 | 08:44:04 – 2.1 – Ege Denizi (Karaburun/İzmir) – 14.95 km

Depremlere dair en güncel bilgilere resmi kurumların internet siteleri üzerinden ulaşabilirsiniz.