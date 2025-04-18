Gökyüzünde olay var; çıplak gözle izlenebilecek: 22 Nisan'da yukarı bakın!

En yoğun etkinlik, 22 Nisan Salı gününün erken saatlerinde yaşanacak. Özellikle sabaha karşı 03.00 ile 05.00 saatleri arasında gökyüzünde saatte ortalama 15 göktaşı gözlenmesi bekleniyor.

Göktaşı yağmurunu izlemek için teleskopa gerek yok. Ancak net bir gözlem için ışık kirliliğinden uzak, karanlık ve açık alanların tercih edilmesi öneriliyor. Şehir dışındaki kırsal bölgeler, bu tür gökyüzü olayları için en ideal yerler arasında.

Kraliyet Astronomi Derneği Genel Müdür Yardımcısı Dr. Robert Massey, "Lir göktaşı yağmurunda gökyüzünde kısa ömürlü ışık izleri, yani halk arasında yıldız kayması olarak bilinen parlamalar görülür" açıklamasında bulundu.

Lir yağmuru, bilinen en eski göktaşı yağmurlarından biri olarak kabul ediliyor. İlk olarak M.Ö. 687 yılında kayıt altına alındığı düşünülüyor. Adını ise, göktaşlarının çıktığı nokta olan “Lyra” (Lir) takımyıldızından alıyor.

Bu doğa olayı, Dünya’nın C/1861 G1 Thatcher isimli kuyruklu yıldızın ardında bıraktığı toz ve parçacıkların atmosferimize girmesiyle meydana geliyor. Bu parçacıklar atmosferde yanarak gökyüzünde parlak izler bırakıyor.

King’s College London’dan fizikçi Dr. Shyam Balaji, “Lir meteoru genellikle hızlı ve parlaktır. Hatta bazıları gökyüzünde birkaç saniye boyunca iz bırakabilir” ifadelerini kullandı.

Uzmanlar, gözlem yapmak isteyenlerin bakışlarını kuzeydoğu yönüne çevirmesini ve Lir takımyıldızındaki Vega yıldızını bulmalarını öneriyor. Ancak göktaşları gökyüzünün farklı noktalarında da görülebileceğinden, geniş bir görüş alanı tercih edilmeli.

Kraliyet Greenwich Gözlemevi’nden Dr. Greg Brown ise şunları söyledi: “Şehir ışıklarından uzak, mümkün olduğunca açık ve geniş bir alan seçin. Bir şezlonga uzanarak konforlu bir şekilde izleme yapabilirsiniz. Ancak sabah erken saatlerde hava serin olacağından, sıcak tutan kıyafetler giymeyi unutmayın.”

Bu yıl gözlemlenebilecek diğer göktaşı yağmurları:

Eta Aquarid: 19 Nisan - 28 Mayıs (En yoğun dönem 5 Mayıs)

Delta Aquarid: 12 Temmuz - 23 Ağustos

Perseid: 17 Temmuz - 24 Ağustos (Saatte 150 göktaşı ile yılın en yoğunu)

Geminid: 4 Aralık - 20 Aralık (Renkli ışık izleriyle dikkat çekiyor)

Bilim insanlarına göre bu tür gökyüzü olayları, evrenin geçmişine ışık tutarken aynı zamanda doğayla bağ kurmak için eşsiz fırsatlar sunuyor.