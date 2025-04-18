Uzmandan meningokok uyarısı: Çocuklarda hızla ilerliyor

Son günlerde meningokok menenjit kaynaklı ölüm vakalarının artması üzerine uzmanlar, hastalığın bulaş yolları, belirtileri ve aşılamanın önemi konusunda uyarılarda bulundu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Uzmandan meningokok uyarısı: Çocuklarda hızla ilerliyor
Yayınlanma:

Memorial Diyarbakır Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Hakan Onur, meningokok enfeksiyonunun çocuklarda menenjite yol açabileceğini belirtti.

"Hızla ilerleyerek ağır tabloya dönüşebiliyor"

Meningokok menenjitin, “nancel menenjit” olarak adlandırılan bir bakteriden kaynaklandığını ifade eden Uzm. Dr. Onur, “Bu bakteri beyin zarını etkileyerek kan dolaşımıyla vücuda yayılır ve ciddi enfeksiyonlara neden olur. Genellikle bakteri alındıktan 3 ila 7 gün içinde belirtiler ortaya çıkar. Bulaşma, boğazın üst kısmı olan nazofarinks bölgesinden, yani tükürük yoluyla gerçekleşir. İlk etapta çocuklarda hafif üst solunum yolu enfeksiyonu gibi başlayabilir ancak saatler içinde hızla ilerleyerek menenjit ya da septik şok gibi ciddi tablolara dönüşebilir” dedi.

Hastalığın başlangıcında çocukların genellikle hafif ateş ve burun akıntısı gibi şikayetlerle doktora götürüldüğünü ancak klinik belirtilerin hızla kötüleşebildiğini vurgulayan Dr. Onur, “İlk 3-5 saat içinde ciltte döküntü, yüksek ateş ve genel durum bozukluğu gelişebilir” diye konuştu.

"Her yaşta görülebilir, erken tanı hayati"

Hastalığın sadece belli bir yaş grubunu etkilemediğini söyleyen Dr. Onur, “Her yaşta görülebilir. En önemli konu, doğru tanının zamanında konulması ve tedaviye erken başlanmasıdır. Ancak erken müdahaleye rağmen hastalığın ölüm oranı yüzde 15-20 civarındadır. Bazı durumlarda sağırlık ya da el-ayak ampütasyonları gibi ciddi kalıcı hasarlara yol açabilir. Tedavi süreci ortalama 7-10 gün sürmektedir” dedi.

"Aşı için yaş sınırı yok, erken başlanmalı"

Menenjit aşısının her yaşta yapılabileceğini ifade eden Dr. Onur, “Aşı için belirli bir yaş sınırı yok. Ne kadar erken yaşta yapılırsa koruyuculuğu o kadar yüksek olur. Genellikle 2-3 aylıkken başlanır ve ilk 1-1,5 yıl içinde üçer dozla bağışıklık oranı yüzde 95-97 seviyesine ulaşır. 15 yaşındaki bir çocuğa da, 50 yaşındaki bir yetişkine de yapılabilir” diye konuştu.

Türkiye'de meningokok aşılarının henüz rutin aşı takviminde yer almadığını hatırlatan Uzm. Dr. Onur, “Şu an sadece özel hastaneler ve eczanelerden temin edilebiliyor. Aşı sonrası yüzde 40 oranında hafif ateş görülebilir. Aileler bu konuda endişe etse de, menenjitten korunmak için bu küçük riskler göze alınmalıdır” ifadelerini kullandı.

Altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor: 18 Nisan altın fiyatlarıAltın fiyatlarında yükseliş devam ediyor: 18 Nisan altın fiyatlarıEkonomi
Türkiye’de araç sayısı 31,8 milyona dayandıTürkiye’de araç sayısı 31,8 milyona dayandıYurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Uzman uyarı
Günün Manşetleri
Türkiye, Avrupa'da dev operasyona imza attı
Gökyüzünde olay var; çıplak gözle izlenebilecek
Uzmandan meningokok uyarısı
Meteoroloji'den 63 il için sağanak uyarısı
4 ilde suç örgütü operasyonu
Kemalpaşa Belediyesi'ne usulsüzlük operasyonu
Gündüz kuşağı toplumu zehirliyor
AK Parti’den Özel’e sert tepki
Suç örgütlerine darbe
Bakanlık çok sayıda markayı ifşa etti
Çok Okunanlar
Meteoroloji'den 63 il için sağanak uyarısı Meteoroloji'den 63 il için sağanak uyarısı
Benzine bir haftada ikinci zam! işte 18 Nisan cuma fiyatları Benzine bir haftada ikinci zam! işte 18 Nisan cuma fiyatları
Altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor: 18 Nisan altın fiyatları Altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor: 18 Nisan altın fiyatları
İndirimler bugün başladı, yetişen alıyor: BİM 18-22 Nisan aktüel ürünler kataloğu İndirimler bugün başladı, yetişen alıyor: BİM 18-22 Nisan aktüel ürünler kataloğu
Kahramanmaraş'ta deprem: AFAD son depremleri duyurdu Kahramanmaraş'ta deprem: AFAD son depremleri duyurdu