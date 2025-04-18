Uzmandan meningokok uyarısı: Çocuklarda hızla ilerliyor

Memorial Diyarbakır Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Hakan Onur, meningokok enfeksiyonunun çocuklarda menenjite yol açabileceğini belirtti.

"Hızla ilerleyerek ağır tabloya dönüşebiliyor"

Meningokok menenjitin, “nancel menenjit” olarak adlandırılan bir bakteriden kaynaklandığını ifade eden Uzm. Dr. Onur, “Bu bakteri beyin zarını etkileyerek kan dolaşımıyla vücuda yayılır ve ciddi enfeksiyonlara neden olur. Genellikle bakteri alındıktan 3 ila 7 gün içinde belirtiler ortaya çıkar. Bulaşma, boğazın üst kısmı olan nazofarinks bölgesinden, yani tükürük yoluyla gerçekleşir. İlk etapta çocuklarda hafif üst solunum yolu enfeksiyonu gibi başlayabilir ancak saatler içinde hızla ilerleyerek menenjit ya da septik şok gibi ciddi tablolara dönüşebilir” dedi.

Hastalığın başlangıcında çocukların genellikle hafif ateş ve burun akıntısı gibi şikayetlerle doktora götürüldüğünü ancak klinik belirtilerin hızla kötüleşebildiğini vurgulayan Dr. Onur, “İlk 3-5 saat içinde ciltte döküntü, yüksek ateş ve genel durum bozukluğu gelişebilir” diye konuştu.

"Her yaşta görülebilir, erken tanı hayati"

Hastalığın sadece belli bir yaş grubunu etkilemediğini söyleyen Dr. Onur, “Her yaşta görülebilir. En önemli konu, doğru tanının zamanında konulması ve tedaviye erken başlanmasıdır. Ancak erken müdahaleye rağmen hastalığın ölüm oranı yüzde 15-20 civarındadır. Bazı durumlarda sağırlık ya da el-ayak ampütasyonları gibi ciddi kalıcı hasarlara yol açabilir. Tedavi süreci ortalama 7-10 gün sürmektedir” dedi.

"Aşı için yaş sınırı yok, erken başlanmalı"

Menenjit aşısının her yaşta yapılabileceğini ifade eden Dr. Onur, “Aşı için belirli bir yaş sınırı yok. Ne kadar erken yaşta yapılırsa koruyuculuğu o kadar yüksek olur. Genellikle 2-3 aylıkken başlanır ve ilk 1-1,5 yıl içinde üçer dozla bağışıklık oranı yüzde 95-97 seviyesine ulaşır. 15 yaşındaki bir çocuğa da, 50 yaşındaki bir yetişkine de yapılabilir” diye konuştu.

Türkiye'de meningokok aşılarının henüz rutin aşı takviminde yer almadığını hatırlatan Uzm. Dr. Onur, “Şu an sadece özel hastaneler ve eczanelerden temin edilebiliyor. Aşı sonrası yüzde 40 oranında hafif ateş görülebilir. Aileler bu konuda endişe etse de, menenjitten korunmak için bu küçük riskler göze alınmalıdır” ifadelerini kullandı.