Türkiye’de araç sayısı 31,8 milyona dayandı

Mart ayında trafiğe kaydedilen taşıt sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,7 azalarak 195 bin 628’e geriledi. Aynı dönemde kaydı silinen araç sayısı ise yüzde 55,6 artışla 3 bin 484’e ulaştı.

Kayda alınan araçların yüzde 48,5’i otomobil, yüzde 36,1’i motosiklet, yüzde 9,7’si kamyonet, yüzde 2,5’i traktör, yüzde 1,9’u kamyon, yüzde 0,8’i minibüs, yüzde 0,4’ü otobüs ve yüzde 0,1’i özel amaçlı taşıtlardan oluştu.

Martta trafiğe kaydedilen araç sayısı, bir önceki aya göre yüzde 43 arttı. Bu artış en çok motosiklet (%58,2), kamyonet (%50,7) ve otomobilde (%38,1) görülürken, otobüs (%25,2), minibüs (%21,3) ve özel amaçlı taşıtlarda (%13) düşüş yaşandı.

Geçen yılın mart ayına kıyasla ise minibüs ve otomobil sayılarında artış görülürken; traktör, motosiklet, kamyon, otobüs ve kamyonette düşüş kaydedildi.

Mart sonu itibarıyla Türkiye’de trafiğe kayıtlı araç sayısı yüzde 8,2’lik artışla 31 milyon 788 bin 619’a yükseldi. Bu taşıtların yüzde 51,9’unu otomobil, yüzde 20,1’ini motosiklet ve yüzde 14,9’unu kamyonet oluşturdu.

Martta toplam 821 bin 238 aracın devri yapıldı. Bunların yüzde 67,6’sını otomobil, yüzde 14,6’sını kamyonet ve yüzde 10,4’ünü motosikletler oluşturdu.

Mart ayında trafiğe kaydedilen otomobillerin yüzde 11,4’ü Renault, yüzde 8,6’sı Toyota, yüzde 7,8’i Peugeot, yüzde 6,5’i Volkswagen ve yüzde 6,2’si Hyundai oldu. Onları sırasıyla Fiat, BMW, Opel, BYD ve diğer markalar izledi.

Ocak-mart döneminde trafiğe kaydı yapılan araç sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,4 azalarak 498 bin 226’ya geriledi. Aynı dönemde trafikten kaydı silinen araç sayısı yüzde 55,9 artışla 10 bin 592’ye çıktı. Böylece yılın ilk çeyreğinde trafikteki araç sayısı net 487 bin 634 arttı.

Bu yılın ilk üç ayında trafiğe kaydedilen otomobillerin yüzde 48,9’u benzinli, yüzde 27,7’si hibrit, yüzde 12,9’u elektrikli ve yüzde 9,6’sı dizel oldu. LPG’li araçların oranı ise yüzde 0,9’da kaldı.

Mart sonu itibarıyla trafikteki 16,5 milyon otomobilin yüzde 33,7’si dizel, yüzde 31,4’ü LPG, yüzde 30,5’i benzinli, yüzde 2,8’i hibrit ve yüzde 1,3’ü elektrikli.

Ocak-mart döneminde kayda geçen otomobillerin yüzde 32,4’ü 1300 cc ve altı motor hacmine sahipken; yüzde 24,9’u 1401-1500 cc, yüzde 10,8’i 1501-1600 cc aralığında yer aldı.

Renk tercihinde ise sürücüler en çok gri (%39,6) ve beyaz (%26,3) otomobilleri tercih etti. Onları siyah, mavi, yeşil ve kırmızı takip etti.