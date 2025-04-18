Yemek kartını markette kullananlar dikkat: Sınırlama getirildi!

Birçok işveren, çalışanlarına günlük yemek bedelini yemek kartları üzerinden sağlıyor. Çalışanlar, ofiste veya uzaktan çalışma durumuna göre fark etmeksizin yemek ücretlerini marketlerde de kullanabiliyor. Ancak son dönemde marketler, yemek kartlarıyla yapılan alışverişlere sınırlamalar getirmeye başladı.

İstanbul PERDER Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzeldere, yemek kartlarıyla ilgili bir mevzuatın var olduğunu belirtti ve şu açıklamalarda bulundu:

“Yemek kartlarının bir kısmının market alışverişlerinde kullanılması konusunda bir düzenleme yapıldı. İşveren kartı çalışanına verdiğinde, bu kartların asıl amacı yerinde tüketim sektöründe kullanılmasıdır. Ancak pandemi ile birlikte marketlerde ciddi bir kullanım artışı oldu. Bu nedenle marketlerde kullanılabilecek yemek kartı limiti getirildi.”

1 AYDA 3 BİN 500 LİRA KULLANILABİLECEK

Güzeldere, yemek kartlarının günlük olarak 158 TL’lik market limitine sahip olduğunu açıkladı. “Yani 158 TL’yi, 22 iş günü üzerinden çarptığımızda 3.476 TL yapar. Bu miktar, bir ay boyunca sadece marketlerde kullanılabilir” dedi.

NAKİT ÖDEME DE YAPILABİLECEK

Kanunda yemek ücretinin 264 TL’ye çıkarıldığını belirten Güzeldere, vatandaşın yemek çeklerini marketlerde peyderpey kullandığını söyledi. İşverenin, çalışanına nakit ödeme yapabileceğini de ekleyen Güzeldere, “İşveren, yemek kartı yerine nakit ödeme yaparsa, yine aynı şekilde vergisel avantajdan faydalanabiliyor. Bu, tüketici için bir alternatif sunuyor” dedi.

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Ağaoğlu ise, kanunda yemek kartlarının düzenlendiğini şu şekilde açıkladı: “İşverene günlük 264 TL yemek parası tahsis edilmiş ancak Vergi Usul Kanunu’na göre bunun 158 TL’si gider olarak kabul ediliyor. Burada suistimali önlemek amacıyla, işverenlere personele ‘yemek yardımı yapıyorum’ diyerek sigorta priminden ve vergiden muaf olan kısmı kullanma sınırı getirilmiş. İşveren, ‘Günlük 500 TL yemek yardımı yapıyorum’ diyebilir, ancak bunun tamamını değil, yalnızca 158 TL’lik kısmını gider olarak gösterebilir. Bu şekilde vergi kaçırmanın önüne geçilmiş olur.”