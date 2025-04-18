Tahran’da tarihi temas: Suudi Bakan Selman, Hamaney ile görüştü

İran lideri, Tahran ile Riyad arasında gelişen ilişkilerin bazı çevreleri rahatsız ettiğini belirtti. Hamaney, “İran ve Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin ilerlemesine karşı olan düşmanlar var. Bu düşmanca niyetlerin üstesinden gelinmelidir. Biz buna hazırız” ifadelerini kullandı.

İyi ilişkilerin bölge halklarının yararına olduğunu vurgulayan Hamaney, “İki ülke birbirini tamamlayabilir” dedi. Bölgesel işbirliğinin önemine değinen İran lideri, “Bölgedeki kardeşlerin birbirine yardım etmesi, dış güçlere güvenmekten çok daha iyidir” şeklinde konuştu.

Görüşmede Suudi Bakan Selman, Kral Selman Bin Abdülaziz’in mektubunu da Hamaney’e sundu. Suudi Bakan, “Tahran ile Riyad arasındaki yapıcı görüşmeler, geçmişe kıyasla daha güçlü ilişkilerin temelini atacak” değerlendirmesinde bulundu.

Halid bin Selman’ın Tahran temasları kapsamında görüştüğü diğer isimler arasında İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan da yer aldı. Görüşmelerde, bölge sorunlarının dış müdahaleye gerek kalmadan çözülmesi gerektiği mesajı öne çıktı.

Öte yandan Suudi Bakan’ın Tahran ziyareti, Tel Aviv’de tepkiyle karşılandı. İsrailli araştırmacı gazeteci Edy Cohen, görüşmeyi eleştirirken Araplara yönelik hakaret içerikli ifadeler kullandı. Cohen, bir X paylaşımında “İran ne zaman zor durumda kalsa, Suudi Arabistan’ın başını çektiği Körfez ülkeleri onu kurtardı” dedi.

İsrail basını ise Selman’ın ziyaretini “sıra dışı” olarak değerlendirdi.