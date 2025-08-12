İBB’de yolsuzluk operasyonu: 14 şüpheliye gözaltı kararı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmaları kapsamında 14 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Gözaltı listesinde, İBB Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin’in eski eşi ve oğlunun da bulunduğu öğrenildi.
Jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 13 şüpheli yakalanırken, Özer Yıldız isimli bir şüphelinin firari olduğu belirtildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Taner Çetin’in geçmiş bağlantıları: Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden itibaren irtibatlı olduğu belirtilen Taner Çetin’in, İBB’de Murat Ongun’a bağlı olarak görev yaptığı süre içinde çeşitli yolsuzluklara karıştığı tespit edildi.
İhale yolsuzluğu iddiaları: Bulgulara göre Çetin, kendisine yakın şirketler aracılığıyla ihaleler organize etti, bu ihalelerden haksız kazanç sağladı ve suç örgütüne maddi menfaat temin ederek kamu zararına neden oldu.
Suçlamalar: Çetin’in karıştığı ihalelerden elde edilen haksız menfaat süreçlerine dahil olduğu belirlenen yaklaşık 14 İBB personeli, şirket temsilcisi ve çalışanı hakkında; örgüt üyeliği, ihaleye fesat karıştırma, rüşvet ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından gözaltı kararı verildi.