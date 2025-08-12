İBB’de yolsuzluk operasyonu: 14 şüpheliye gözaltı kararı

Jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 13 şüpheli yakalanırken, Özer Yıldız isimli bir şüphelinin firari olduğu belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Taner Çetin’in geçmiş bağlantıları: Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden itibaren irtibatlı olduğu belirtilen Taner Çetin’in, İBB’de Murat Ongun’a bağlı olarak görev yaptığı süre içinde çeşitli yolsuzluklara karıştığı tespit edildi.

İhale yolsuzluğu iddiaları: Bulgulara göre Çetin, kendisine yakın şirketler aracılığıyla ihaleler organize etti, bu ihalelerden haksız kazanç sağladı ve suç örgütüne maddi menfaat temin ederek kamu zararına neden oldu.

Suçlamalar: Çetin’in karıştığı ihalelerden elde edilen haksız menfaat süreçlerine dahil olduğu belirlenen yaklaşık 14 İBB personeli, şirket temsilcisi ve çalışanı hakkında; örgüt üyeliği, ihaleye fesat karıştırma, rüşvet ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından gözaltı kararı verildi.