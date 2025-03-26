İBB’de yolsuzluk soruşturması derinleşiyor: İki CHP milletvekili dosyaya dahil edildi!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, “Çıkar amaçlı suç örgütü kurma ve yönetme, rüşvet, irtikap, nitelikli dolandırıcılık” suçlarından yürütülen soruşturmada, CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat ve CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Turan Taşkın Özer hakkındaki evrakların yetkisizlik kararı verilerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildiği bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB ve Ekrem İmamoğlu hakkında yolsuzluk ve terörle ilişkili suçlamalar kapsamında iki ayrı soruşturma yürütüyor.

Bu kapsamda, geçtiğimiz günlerde 89 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilmişti. Savcılık, 5 şüpheliyi "suç örgütü kurmak ve yönetmek", "rüşvet almak", "irtikap", "kişisel verileri ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından, 84 kişiyi ise "suç örgütüne üye olmak", "rüşvet almak ve vermek" suçlarından tutuklama talebiyle mahkemeye göndermişti.

İMAMOĞLU DAHİL 48 KİŞİ TUTUKLANDI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından "suç örgütü kurmak ve yönetmek", "rüşvet almak", "irtikap", "hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından tutuklandı.

Öte yandan, İmamoğlu hakkında "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçlamasıyla ilgili kuvvetli suç şüphesi bulunduğu belirtilirken, ekonomik suçlardan tutuklanmış olması nedeniyle bu aşamada ek bir tutuklama kararı verilmediği ifade edildi.

Nöbetçi hakimlik, 48 şüphelinin tutuklanmasına, 41 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Ancak, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı şüphelilerin serbest bırakılmasına itiraz edeceğini açıkladı.