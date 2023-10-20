İbrahim Tatlıses'in Kızı Dilan Çıtak Haddini Aştı!

Hükümet karşıtlığı ile sık sık gündeme gelen Dilan Çıtak bu kez de milli yasa isyan etti. Masum Filistinli halkın yaşadığı zulmü görmezden gelen Çıtak veremediği konserler için milli yasa isyan ederek bebeklerin ölümüne sessiz kaldı.

Zeynep Bastık'tan Sonra Dilan Çıtak'ta Milli Yasa İsyan Etti

Geçtiğimiz gün Zeynep Bastık'ta Filistinli halkın zulmünü görmezden gelmişti ve bu isme Dilan Çıtak'ta eklendi. Milli yastan dolayı müzik sektörünün duraklamasına isyan eden Çıtak, " Milli yas ise bu, sen de TV'lerdeki bu konsept her mecraya yas getireceksin. Sadece sanatçıyı ve müzik sorumlu bırakılmamalı" dedi.

Zeynep Bastık Milli Yas İçin Ne Demişti?

Şarkıcı Zeynep Bastık hayatını kaybeden bebekler ve Filistin halkını görmezden gelerek mili yasa tepki gösterdi: "Neden acıyı paylaşmak demek binlerce insanın işlerinin durdurulması bunu anlamak istiyorum, anlayamıyorum."