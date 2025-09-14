İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: Uluslararası suçlular Türkiye’ye iade edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 6 ve ulusal seviyede aranan 2 suçlunun Türkiye’ye getirildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bir bir geri getireceğiz, kaçamayacaksınız” ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, konuya ilişkin paylaşımında, kırmızı bültenle aranan M.A., E.S., A.K., İ.C., Ş.S., H.K. ile ulusal seviyede aranan M.B. ve A.A.D. isimli şahısların Gürcistan, Azerbaycan, Almanya, Avusturya, Kuzey Makedonya ve İrlanda’dan Türkiye’ye getirildiğini duyurdu.

SUÇLULARIN BULUNDUĞU ÜLKELER VE SUÇLARI

M.A. (E.Y. Organize Suç Örgütü üyesi) – Gürcistan, “Kasten Yaralama ve Resmi Belgede Sahtecilik”
E.S. – Gürcistan, “Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma”
A.K. – Gürcistan, “Kasten Öldürme”
İ.C. – Azerbaycan, “Kasten Öldürme”
Ş.S. – Almanya, “Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık”
H.K. – Avusturya, “Taksirle Ölüme ve Yaralanmaya Neden Olma”
M.B. – Kuzey Makedonya, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İhraç Etmeye Teşebbüs”
Yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izinin titizlikle takip edildiği belirtildi. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak operasyonlar sayesinde iadeler gerçekleştirildi.

