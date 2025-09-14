Denizli’de krom madeninde göçük: 2 işçi 20 saat sonra kurtarıldı

Göçük, önceki gün saat 15.00 sıralarında madenin çalışma alanında gerçekleşti. Madende bulunan işçilerden Hüseyin Turan ve Ömer Duran, göçükte kalarak yardım bekledi. Jandarma, sağlık, itfaiye, UMKE ve AFAD ekipleri ile maden işçilerinin katılımıyla yürütülen çalışmalar sonucunda, iki işçi 20 saatten fazla süren zorlu operasyonun ardından kurtarıldı.

VALİ VE KAYMAKAM ÇALIŞMALARI TAKİP ETTİ

Bölgeye gelen Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, kurtarma çalışmalarını yakından takip etti. Coşkun, yaptığı açıklamada, “İğneyle kuyu kazar gibi bir çalışma yürütüldü. Süreç biraz uzadı ama çok şükür iki madenci kardeşimiz salimen çıkarıldı. Sağlık durumlarının iyi olmasını temenni ediyoruz. Bu süreçte görev alan arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Acıpayam Kaymakamı Ramazan Cankaloğlu, göçükle ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirterek, “Cumhuriyet Başsavcılığımızca olay yerinde inceleme ve denetleme faaliyetleri sürüyor. Gereken adımlar atılacaktır” dedi.