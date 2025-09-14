Denizli’de krom madeninde göçük: 2 işçi 20 saat sonra kurtarıldı

Denizli’nin Acıpayam ilçesi Karaismailler Mahallesi yakınlarındaki bir krom madeninde meydana gelen göçükte mahsur kalan iki işçi, 20 saatten uzun süren çalışmaların ardından kurtarıldı. İşçiler, bölgedeki ilk müdahalenin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Denizli’de krom madeninde göçük: 2 işçi 20 saat sonra kurtarıldı
Yayınlanma:

Göçük, önceki gün saat 15.00 sıralarında madenin çalışma alanında gerçekleşti. Madende bulunan işçilerden Hüseyin Turan ve Ömer Duran, göçükte kalarak yardım bekledi. Jandarma, sağlık, itfaiye, UMKE ve AFAD ekipleri ile maden işçilerinin katılımıyla yürütülen çalışmalar sonucunda, iki işçi 20 saatten fazla süren zorlu operasyonun ardından kurtarıldı.

VALİ VE KAYMAKAM ÇALIŞMALARI TAKİP ETTİ

Bölgeye gelen Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, kurtarma çalışmalarını yakından takip etti. Coşkun, yaptığı açıklamada, “İğneyle kuyu kazar gibi bir çalışma yürütüldü. Süreç biraz uzadı ama çok şükür iki madenci kardeşimiz salimen çıkarıldı. Sağlık durumlarının iyi olmasını temenni ediyoruz. Bu süreçte görev alan arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Acıpayam Kaymakamı Ramazan Cankaloğlu, göçükle ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirterek, “Cumhuriyet Başsavcılığımızca olay yerinde inceleme ve denetleme faaliyetleri sürüyor. Gereken adımlar atılacaktır” dedi.

Altın haftaya rekorla başladı: Gram ve çeyrek altın fiyatlarında son durumAltın haftaya rekorla başladı: Gram ve çeyrek altın fiyatlarında son durumEkonomi
Muğla Datça’da FETÖ operasyonu: 8 üye Polonya bayraklı teknede yakalandıMuğla Datça’da FETÖ operasyonu: 8 üye Polonya bayraklı teknede yakalandıYurt
maden göçük denizli
Günün Manşetleri
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu
Denizli’de krom madeninde göçük
8 üye Polonya bayraklı teknede yakalandı
İsrail saldırıları sonrası 6 binden fazla Filistinli evsiz kaldı
Kapalıçarşı’da 10 Milyon Euroluk haraç şoku!
Meteoroloji’den kritik uyarı
Kız ortaokulu duyurusu siteden çekildi
Bayrampaşa Belediyesi soruşturmasında son durum
17 bin sağlık personeli ataması için süreç başlatıldı
Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel AK Parti’ye katıldı
Çok Okunanlar
Meteoroloji’den kritik uyarı Meteoroloji’den kritik uyarı
Altın haftaya rekorla başladı: Gram ve çeyrek altın fiyatlarında son durum Altın haftaya rekorla başladı: Gram ve çeyrek altın fiyatlarında son durum
14 Eylül 2025 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG kaç TL? 14 Eylül 2025 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG kaç TL?
RTÜK’ten Tele1 ve Merdan Yanardağ’a tepki RTÜK’ten Tele1 ve Merdan Yanardağ’a tepki
Kapalıçarşı’da 10 Milyon Euroluk haraç şoku! Kapalıçarşı’da 10 Milyon Euroluk haraç şoku!