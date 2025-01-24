İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Konya'da çöken binayla ilgili açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'da çöken binayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Ali Yerlikaya, "Olay yerine il AFAD müdürlüklerimizden 99 personel 27 araç, itfaiyeden 120 personel ile emniyet, 112 Sağlık ve belediye ekiplerimiz sevk edilmiştir." dedi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Konya'da çöken binayla ilgili açıklama
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Konya'nın Selçuklu ilçesinde 4 katlı bina çöktü. Bölgeye çok sayıda AFAD, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Binada birilerinin olabileceği bilgisi üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı.

BAKAN ALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

Konya'da çöken binaya ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi. Bakan Ali Yerlikaya, açıklamasında, Konya'nın Selçuklu ilçesi Kılıçarslan Mahallesi'ndeki çöken binayla ilgili ihbarın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne saat 20.05'te ulaştığını belirtti.

AFAD ve belediye ekiplerinin saat 20.15'te bölgeye ulaştığını aktaran Ali Yerlikaya, "Olay yerine il AFAD müdürlüklerimizden 99 personel 27 araç, itfaiyeden 120 personel ile emniyet, 112 Sağlık ve belediye ekiplerimiz sevk edilmiştir." açıklamasında bulundu.

Ali Yerlikaya, "Çöken binanın olduğu yere AFAD mobil koordinasyon tırı, Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Isparta, Antalya, Karaman, Mersin, Niğde, Aksaray, Adana, Burdur ve Amasya AFAD il müdürlüklerinden ekipler sevk edilmiştir. Arama kurtarma çalışmalarımız devam etmektedir. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir." dedi.

Öte yandan, Bakanlık kaynaklarından, Bakan Ali Yerlikaya'nın Konya'ya gittiği bildirildi.

SON DAKİKA! Konya'da 4 katlı bina çöktü! Arama kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyorSON DAKİKA! Konya'da 4 katlı bina çöktü! Arama kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyorGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

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