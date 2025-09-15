İçişleri Bakanı Yerlikaya açıkladı: 23 ilde dev siber suç operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 10 günde siber suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 364 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 125’inin tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya açıkladı: 23 ilde dev siber suç operasyonu
Yayınlanma:

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“23 il merkezli nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarımızda 125 şüpheli şahıs tutuklandı. 94’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Şüphelilerin;

Sigorta hizmeti, kiralık bungalov, hediye çeki ve yatırım danışmanlığı temalarıyla vatandaşlarımızı dolandırdıkları,
Yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptıkları,
Yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı para nakline aracılık ettikleri,
Müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları,
Vatandaşlarımızın mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.”

Yerlikaya, operasyonların Ankara, Antalya, Ardahan, Balıkesir, Çanakkale, Çorum, Diyarbakır, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, Karabük, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Mersin, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Sivas ve Van’da gerçekleştirildiğini belirtti.

Şüpheliler hakkında savcılıklarca soruşturma başlatıldığını kaydeden Yerlikaya, açıklamasında şu ifadelere de yer verdi:

“Valilerimizi, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi, Polislerimizi ve MASAK çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Siber suçlara karşı en güçlü kalkan farkındalıktır. Lütfen şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin, biz gereğini yapalım.”

siber suç operasyon
İçişleri Bakanı Yerlikaya açıkladı
