İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Yasadışı eylemlerde 1133 kişi gözaltına alındı"

Bakan Yerlikaya, gözaltına alınanlar arasında 12 farklı terör örgütüyle bağlantılı kişilerin tespit edildiğini ve bu kişilerin çeşitli suçlardan adli işlem gördüğünü açıkladı. Yakalanan şüpheliler hakkında uyuşturucu, hırsızlık, dolandırıcılık, cinsel taciz/istismar ve kasten yaralama gibi 17 farklı suçtan işlem yapıldığı ifade edildi.

Yerlikaya, anayasal haklara vurgu yaparak, silahsız ve saldırısız gösteri yapma hakkının Anayasa ve ilgili kanunlarla korunduğunu ancak son dönemde bazı grupların bu hakkı istismar ederek kamu düzenini bozduğunu ve güvenlik güçlerine saldırılarda bulunduğunu belirtti.

Bakan Yerlikaya’nın açıklamalarında şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde bazı çevreler, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkını istismar ederek sokak olaylarını körüklüyor ve polisimize saldırıyor. Bu tür eylemler, halkımızın huzur ve güvenliğini tehdit etmektedir."

"sokakları terörize etmeye çalışanlara müsamaha yok"

Bakanlık olarak huzur ve güvenliğin sağlanması için kararlı olduklarını belirten Yerlikaya, şu mesajı verdi:

"Halkımızı kimse kendi siyasi emellerine kalkan yapmaya kalkmasın! Bunun vebali sadece siyasi değil, hukuki olarak da ağır olur. Milletimizin huzurunu bozmaya yönelik hiçbir girişime izin vermeyeceğiz. Güvenlik güçlerimiz görevlerinin başındadır."

Bakan Yerlikaya, yaşanan olaylara karşı halkı uyararak, provokasyonlara karşı dikkatli olunması ve sağduyulu hareket edilmesi gerektiğini ifade etti.

"Sokaklarımızın terörize edilmesine ve halkımızın güvenliğinin tehdit edilmesine asla müsamaha gösterilmeyecek. Vatandaşlarımızı, provokasyonlara karşı dikkatli olmaya ve sağduyulu hareket etmeye davet ediyoruz."