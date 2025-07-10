İçişleri harekete geçti! Ev hapsinden sonra görevine de son verildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 3 ayrı yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra ev hapsi cezasına çarptırılan CHP’li Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, İçişleri Bakanlığı tarafından geçici olarak görevinden uzaklaştırıldı.

Aynı soruşturma kapsamında tutuklanan Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan da yine İçişleri Bakanlığı kararıyla görevinden uzaklaştırıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere hakkında "İcbar Suretiyle İrtikap" suçundan soruşturma yürütüldüğü, bu soruşturma kapsamında İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğinin 08.07.2025 tarih ve 2025/855 sorgu sayılı kararı ile konutunu terketmemek suretiyle Adli Kontrol Altına Alınması üzerine, Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

SORUŞTURMALAR SÜRÜYOR

“İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturması, Aziz İhsan Aktaş’ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütü soruşturması ve Büyükçekmece Belediyesi’yle ilgili başlatılan soruşturmalar” kapsamında yürütülen çalışmalarda çok sayıda isim gözaltına alınmıştı.

Bu süreçte, suç örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alınan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve bir şüpheli, adli kontrol tedbiri talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edilmişti.

Mahkeme, Abdurrahman Tutdere hakkında “konutu terk etmeme” şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi. Aynı soruşturmadaki diğer şüpheliye ise “imza atma” yükümlülüğü getirildi.