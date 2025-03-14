İdlib’de umut var: Türk Kızılay yetimlerin yanında!

ürk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz ve Suriye Kızılay Genel Sekreteri Raya Ramadan, Ulusal Kanal’a özel açıklamalar yaptı. Yardımların süreceği ve daha fazla noktaya ulaşılacağı belirtildi.

Türkiye’den uzanan yardım eli, binlerce haneye ulaşıyor. Küçük kalplerin yüzü tebessümle doluyor.

"Biz mutlu olalım diye bizi yetimhaneden aldılar."

"Bize yardımcı olduğunuz için çok teşekkür ederiz."

Kızılay ekipleri, İdlib’deki Lojistik Merkezi ve El Şami Engelli Kampı’nda ihtiyaç sahipleriyle buluştu.

Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan giriş yapan Türk Kızılay ekibi, İdlib’de yardım organizasyonlarını yerinde inceledi. Engelli kampında yaşayan 205 aileye gıda kolileri dağıtılırken, çocuklara da oyuncak hediye edildi.

"Güvenli bölgede 13 yıldır 4 milyon insana ulaşıyoruz."

Türk Kızılay’ın İdlib’deki lojistik merkezi bin metrekarelik bir alanda faaliyet gösteriyor ve 30 TIR malzeme kapasitesine sahip. Bu merkezden ihtiyaç sahiplerine gıda ve diğer temel yardımlar ulaştırılıyor.

"Aynı zamanda bir psikolojik destek de veriyoruz."

Türk Kızılay’ın Sevgi Mağazası’nda ise günlük 50 aileye kıyafet desteği sağlanıyor. Her bireye 3 kıyafet veriliyor ve tüm malzemeler sıfır ürünlerden oluşuyor.

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, 13 yetimhane ve 900 yetim çocuğa destek sağladıklarını belirtti. Yardımların sadece gıda ve barınmayla sınırlı kalmayacağını, ilerleyen süreçte istihdam ve meslek edindirme programlarının devreye alınacağını söyledi.

"Önceliğimiz gıda ve beslenme, ancak ilerleyen süreçte sosyoekonomik güçlendirme ve meslek edindirme programlarımızı da devreye alacağız."

Suriye Kızılay Genel Sekreteri Raya Ramadan ise, Humus ve Tartus gibi bölgelerde yardım dağıtımlarının sürdüğünü belirterek, "İnsani yardımlar için yüksek düzeyde koordinasyon sağlamalıyız." dedi.

Lojistik merkezde bulunan 700 metrekarelik fırında günde 19 binden fazla ekmek üretiliyor. Türk Kızılay Başkanı Yılmaz, bölgeye toplamda 240 bin ekmek ulaştırıldığını ifade etti.

Ziyaretin sonunda yetimhanede kalan çocuklarla birlikte iftar programı düzenlendi.

"Türkiye’ye yardımları ve destekleri için teşekkür ederiz."