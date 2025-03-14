Sınır kapısında şok! Hollanda yolundaki araçtan 35 tabanca çıktı

Türkiye’den Hollanda’ya gitmekte olan bir otomobilde yapılan aramada 35 tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Sınır kapısında şok! Hollanda yolundaki araçtan 35 tabanca çıktı
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Edirne’deki Hamzabeyli Sınır Kapısı’nın karşısında bulunan Bulgaristan’ın Lesovo Gümrük Kapısı’nda, Hollanda plakalı bir otomobil durdurularak detaylı aramaya tabi tutuldu. Yapılan kontrollerde, aracın içindeki iki sırt çantasında 35 tabanca, 10 mermi ve 3 şarjör bulundu. İncelemede, bazı silahların namlu mekanizmalarının eksik olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili olarak araç sürücüsü Türk vatandaşı ile Türkiye ve Kuzey Makedonya vatandaşlığı bulunan bir kişi gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında soruşturma sürüyor.

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