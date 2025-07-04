İhale vurgunu iddiası: Tunç Soyer dahil 99 kişi için tutuklama talebi!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan 137 şüphelinin Emniyet işlemleri tamamlandı.

Sözcü'ye göre, savcılık, aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve İZBETON eski Genel Müdürü Heval Savaş Kaya’nın da bulunduğu 99 kişi için tutuklama talebinde bulundu. Kalan 19 şüpheli için ise adli kontrol uygulanması istendi.

Tunç Soyer ve beraberindeki şüpheliler, İzmir Emniyet Müdürlüğü Yeşilyurt Binası’nda alınan ifadelerin ardından adliyeye sevk edildi. Soyer’in, sabah saatlerinde önce sağlık kontrolüne götürüldüğü, ardından Bayraklı’daki İzmir Adliyesi’ne getirildiği belirtildi.

Soyer’in adliyeye girişinin, eski Adli Tıp binasının girişinden yapıldığı ifade edildi.

SORUŞTURMANIN MERKEZİNDE İZBETON AŞ VAR

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 1 Temmuz Salı günü İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ’de taşeron şirketler aracılığıyla yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla kapsamlı bir operasyon başlatmıştı.

Soruşturma, Sayıştay denetim raporları, mülkiye müfettişi incelemeleri ve bilirkişi raporları doğrultusunda derinleştirildi.

Toplamda 157 şüpheli hakkında “ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlamalarıyla gözaltı kararı verildi.

Soruşturma kapsamında yakalanan 137 şüpheliden 22’sinin İZBETON AŞ çalışanı, 2’sinin İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi, 3’ünün İş Dünyası Konut Yapı Kooperatifi, 2’sinin İş İnsanları Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi, 3’ünün İş Alemi Yeni Yaşam Konut Yapı Kooperatifi, 3’ünün ise Egeli İş İnsanları Konut Yapı Kooperatifi çalışanı olduğu belirtildi. Kalan 122 şüphelinin, belediye personelleri ile inşaat, elektrik, yapı, mermer, ayrıştırma gibi sektörlerde faaliyet gösteren şirket sahipleri ve çalışanları olduğu öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 1 Temmuz’da başlattığı operasyon, İZBETON AŞ üzerinden yürütülen taşeron ihale süreçlerindeki usulsüzlük iddialarına dayanıyordu. Gözaltına alınanlar arasında siyasetçiler, belediye bürokratları ve özel sektör temsilcileri yer alırken, yüz milyonlarca liralık kamu zararına yol açıldığı yönündeki tespitler soruşturmayı derinleştirdi.