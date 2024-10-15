İkbal Uzuner ile ilgili gerçeği Bakan Tunç açıkladı!

Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'in Semih Çelik tarafından vahşice katledilmesiyle ilgili olarak Adalet Bakanı Yılmaz Tunç önemli açıklamalarda bulundu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
İkbal Uzuner ile ilgili gerçeği Bakan Tunç açıkladı!
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Bakan Tunç, İkbal Uzuner'in ailesinin daha önce "defalarca" şikayette bulunduğuna dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. İstanbul'da, Semih Çelik tarafından katledilen İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'in vahşice tedavi edilmesinin ardından, Çelik Edirnekapı surlarından atlayarak intihar etti. Türkiye'yi derinden sarsan bu cinayetler sonrasında, İkbal Uzuner'in ailelerinin daha önce kapsamlı şikayette bulunduğu iddiaları gündeme geldi. Adalet Bakanı bu konuda açıklama yaptı.

"AİLENİN DEFALARCA ŞİKAYETİ YOK"

Semih Çelik'in İkbal Uzuner'i katletmeden önce alınan şikayetçilere her yerde yer alan bilgilerini doğruladığını belirten Bakan Tunç, gazeteci Kübra Par'a yaptığı belirtilen bu iddiaları yalanladı:

"Fatih'te iki kızımızın katledilmesi olayında da 'Aile defalarca şikayetçi oldu' ifadesi basına yansıdı. Oysa ailenin defalarca şikâyeti yok. İkbal daha önce evden kaçıyor. İntihar edip not bırakıyor. Aile polise haber veriyor, diyor ki kızımız kayboldu. Kız hemen o gün bulunup eve getiriliyor. Cani de geçen sene intihara kalkmış, kendini yaralamış. O yaralamadan dolayı Bakırköy'de tedavi görmüş. Orada da hiçbir şikayetçi yok."

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