İki yolcu otobüsü çarpıştı: 13 kişi öldü!

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Ondo eyaletinde iki otobüsünün çarpışması sonucu 13 kişi öldü.

Sude İnak Sude İnak
İki yolcu otobüsü çarpıştı: 13 kişi öldü!
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Nijerya'da iki otobüsünün çarpışması sonucu 13 kişi öldü.

Ulusal Yol Güvenliği Organizasyonu Ondo Eyalet Koordinatörü Samuel Ibitoye, basına yaptığı açıklamada, eyaletin Owo/Ikare-Akoko kara yolunda iki yolcu otobüsünün çarpıştığını belirtti.

Ibitoye, çarpışmanın ardından çıkan yangında 13 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını söyledi.

Bazılarının durumu ağır olan yaralıların hastaneye kaldırıldığını kaydeden Ibitoye, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu dile getirdi.

Ibitoye, kazaya aşırı hızın yol açmış olabileceğine işaret ederek, sürücülere daha dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

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