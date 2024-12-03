İlber Ortaylı canlı yayında fenalaştı

Hasta olarak geldiği programda, Ortaylı'nın sağlık durumu kötüleşince Bayülgen, hemşire takibiyle Ortaylı'nın programdan ayrılmasına yardımcı oldu.

Bu akşam Okan Bayülgen’in programına katılan Ortaylı, rahatsızlığına rağmen yayına devam etmek istedi. Ancak, tansiyonu yükselen Ortaylı fenalaştı. Bayülgen, Ortaylı’nın durumunu fark eder etmez, "Hocam, tansiyonunuz yüksek, ateşiniz çıkacak galiba. Hayranım bu profesyonelliğinize, hangi yaşta olursak olalım, sorumluluk duygusunu bize bir kez daha aşılıyorsunuz" diyerek takdirini sundu.

Program öncesinde Ortaylı'nın ateşi yükselmiş ve tansiyonu artmıştı. Bayülgen ve ekibi, Ortaylı’nın sağlık durumunu sürekli takip etti. Baş dönmesinin ardından Bayülgen, Ortaylı’nın programdan ayrılmasını önerdi. Ortaylı, sağlık ekibi eşliğinde programdan ayrıldı.

Bayülgen, Ortaylı’nın ayrılmasından sonra, "Programa geldiğinde ateşi çıkacak gibi belirti gösteriyordu, tansiyonu yüksek çıktı. Ancak, programa devam etmek için ısrar etti. Biz de sürekli olarak kendisini takip ediyorduk. Baş dönmesi başladığında, hemen istirahat etmesi için yardımcı olduk ve hocamı uğurladık" şeklinde açıklamada bulundu.