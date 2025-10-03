İlber Ortaylı kalp krizi mi geçirdi? Açıklama geldi

Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın kalp krizi geçirdiği iddiası kısa sürede sosyal medyaya yayılırken, resmi kaynaklarda bu haber doğrulanmadı. Bazı basın organları, Ortaylı’nın yoğun bakımda tedavi altında olduğu bilgisini paylaştı.

AÇIKLAMA YAPTI

Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, hakkında çıkan “kalp krizi” iddialarının ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Ortaylı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:



“Sevgili okurlarım, ufak bir rahatsızlık nedeniyle kontrol amaçlı hastaneye geldim. Kısa sürede taburcu edileceğim. Arayan, soran tüm dostlara teşekkür ediyorum. Endişelenmenizi gerektirecek bir durum yok. Hepinize sağlıklı günler dilerim.”