İlber Ortaylı'nın sağlık durumu nasıl? Hastane odasından paylaştı

Geçtiğimiz günlerde Okan Bayülgen'in programında rahatsızlanan İlber Ortaylı, hastane odasından bir video paylaştı. Ortaylı, yayınladığı videoda sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

Uğur Çam Uğur Çam
İlber Ortaylı'nın sağlık durumu nasıl? Hastane odasından paylaştı
İlber Ortaylı hastane odasından sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı
Yayınlanma:

Okan Bayülgen'in TV100'de sunduğu programa konuk olan İlber Ortaylı, canlı yayın esnasında fenalaşmıştı. Tansiyonu yükselen Ortaylı yayını yarıda bırakmak zorunda kalmıştı. İlber Ortaylı, bugün paylaştığı bir videoda sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

İLBER ORTAYLI HASTANE ODASINDAN SAĞLIK DURUMUNU PAYLAŞTI

Ortaylı, hastane odasından paylaştığı videoda, bir iki gün önce iltihaplanma nedeniyle dengesinin bozulduğunu belirtti. Baş dönmesi şikayetiyle hastaneye başvuran Ortaylı, "çok şükür şimdi durumum iyi. Kısa sürede taburcu edileceğim. Endişelenmenizi gerektirecek bir durum yok." ifadelerini kullandı.

İlber Ortaylı Koç Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi görmeye devam ediyor.

Milli futbolcu kasım ayının oyuncusu seçildiMilli futbolcu kasım ayının oyuncusu seçildiSpor

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

ilber ortaylı okan bayülgen
Günün Manşetleri
Milli Güvenlik Kurulu Bildirisi'nde Suriye vurgusu
Hizbullah Genel Sekreteri'nden Suriye'ye destek açıklaması
Çin ve ABD arasında Tayvan gerilimi!
Memurlar zamda adalet istiyor
Fransa'da siyasi kriz! Başbakan istifa etti
Suriye, Terörle Mücadele ve F-35 tartışmaları
KKTC Dışişleri Bakanı Ulusal Kanal'da anlattı
Rusya'dan "Soğuk Savaş yeniden canlandırıldı" açıklaması
Esnafa konum vergisi mi geliyor?
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı
Çok Okunanlar
Süper Lig'de 15. haftanın hakemleri belli oldu Süper Lig'de 15. haftanın hakemleri belli oldu
Tarihte bugün: 5 Aralık'a damga vuran olaylar Tarihte bugün: 5 Aralık'a damga vuran olaylar
5,6 büyüklüğünde deprem oldu 5,6 büyüklüğünde deprem oldu
Kanal D eleştirilerin odağındaki diziyi kaldırıyor! Kanal D eleştirilerin odağındaki diziyi kaldırıyor!
2024'ün en iyi şehirleri açıklandı: Türkiye'den hangi iki şehir listeye girdi? 2024'ün en iyi şehirleri açıklandı: Türkiye'den hangi iki şehir listeye girdi?