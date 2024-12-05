İlber Ortaylı'nın sağlık durumu nasıl? Hastane odasından paylaştı

Okan Bayülgen'in TV100'de sunduğu programa konuk olan İlber Ortaylı, canlı yayın esnasında fenalaşmıştı. Tansiyonu yükselen Ortaylı yayını yarıda bırakmak zorunda kalmıştı. İlber Ortaylı, bugün paylaştığı bir videoda sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

İLBER ORTAYLI HASTANE ODASINDAN SAĞLIK DURUMUNU PAYLAŞTI

Ortaylı, hastane odasından paylaştığı videoda, bir iki gün önce iltihaplanma nedeniyle dengesinin bozulduğunu belirtti. Baş dönmesi şikayetiyle hastaneye başvuran Ortaylı, "çok şükür şimdi durumum iyi. Kısa sürede taburcu edileceğim. Endişelenmenizi gerektirecek bir durum yok." ifadelerini kullandı.

İlber Ortaylı Koç Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi görmeye devam ediyor.