İletişim Başkanlığı'ndan TUSAŞ terör saldırısı açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Kahramankazan tesislerinde yaşanan terör saldırısıyla ilgili asılsız iddialara itibar edilmemesini istedi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
İletişim Başkanlığı'ndan TUSAŞ terör saldırısı açıklaması
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden yapılan açıklamada, "TUSAŞ Kahramankazan tesislerinde yaşananlar ile ilgili resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verildi.

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